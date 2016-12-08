09:35, 26 Åžubat 2017 Pazar

Osmaniye'de 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem





Osmaniye'nin Toprakkale ilÃ§esinde 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine gÃ¶re, saat 00.06'da Toprakkale ilÃ§esinde 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir sarsÄ±ntÄ± kaydedildi. Depremin yaklaÅŸÄ±k 2,14 kilometre derinlikte oluÅŸtuÄŸu belirlendi. Â

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