SeÃ§men listeleri askÄ±dan iniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK) tarafÄ±ndan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rlanan seÃ§im takvimi iÅŸliyor.
Buna gÃ¶re, 18 Åžubat'ta askÄ±ya Ã§Ä±karÄ±lan seÃ§men listeleri, bugÃ¼n askÄ±dan indirilecek. Bina esasÄ±na gÃ¶re dÃ¼zenlenen seÃ§men kayÄ±tlarÄ±nÄ±n sorgulanmasÄ± uygulamasÄ± ile yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n www.ysk.gov.tr Â adresinden yapÄ±lan ilanÄ± da bugÃ¼n sona erecek.
MuhtarlÄ±k bÃ¶lgesi askÄ± listelerine ve yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ ile tutuklular ve taksirli suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lere iliÅŸkin askÄ± listelerine yapÄ±lan itirazlar, 28 Åžubat'a kadar karara baÄŸlanacak.
"ByLock" kullandÄ±klarÄ± belirlenenlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 31 eski Ã¶ÄŸretmenden 25'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, il genelinde 39 ilÃ§ede, 159 noktada, 5 bin polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla genel asayiÅŸ denetimi yapÄ±yor.
18 Åžubat'ta asÄ±lan seÃ§men listeleri bugÃ¼n itibariyle askÄ±dan indirilecek.
Osmaniye'nin Toprakkale ilÃ§esinde 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Rabarba Åženlik Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni SaygÄ±lÄ±, "TÃ¼rkiye'de popÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼r eleÅŸtirisi hiÃ§ yapÄ±lmÄ±yor. Bu, Ã¼niversite, sinema dergisi ve film eleÅŸtirmenleri arasÄ±nda da az yapÄ±lan bir ÅŸey. Rabarba, popÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼r eleÅŸtirisi yapan bir dergi" dedi
Bir dÃ¶nem misyonerlik faaliyetlerini yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla kurulan 167 yÄ±llÄ±k Amerikan Koleji, Yedi GÃ¼zel Adam Edebiyat MÃ¼zesi'ne dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lecek
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± Sanayi Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ KÄ±lÄ±Ã§aslan, "Milli Oyuncak Projesi" Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Bab'Ä±n gÃ¼neyinde ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Ã‡oban ve Uzman Ã‡avuÅŸ Ã‡elik memleketlerinde son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, dolar Ã¼zerinden borÃ§lanmanÄ±n gelecek dÃ¶nemde pahalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "TL cinsinden borÃ§lanmaya Ã¶zen gÃ¶sterin. Dolar cinsinden borÃ§lanmayÄ±n" Ã¶nerisinde bulundu
MÃœSÄ°AD Genel BaÅŸkanÄ± Olpak'Ä±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen GenÃ§ MÃœSÄ°AD 12. Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±nda, yeni baÅŸkan Engin AkdaÄŸ oldu
Bitlis'te PKK'nÄ±n kÄ±ÅŸ Ã¼slenmesine yÃ¶nelik hava destekli operasyonda 10 PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi, 2 PKK Ã¼yesi yakalandÄ±
PKK'ya yÃ¶nelik operasyon nedeniyle Lice, Silvan, Kulp ve Hazro ilÃ§elerindeki 10 kÄ±rsal mahallede uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi
AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Merkez Karar ve YÃ¶netim Kurulu (MKYK) toplantÄ±sÄ± sona erdi
KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±, KÄ±rÄ±m'Ä±n iÅŸgal edilmesinin 3. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼ne siyah Ã§elenk bÄ±raktÄ±
GeÃ§en yÄ±l en fazla aldatÄ±cÄ± reklam, Ã§eÅŸitli hastalÄ±klarÄ± tedavi ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len gÄ±da takviyeleri iÃ§in yapÄ±ldÄ±
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "Limanlarda tartÄ± ve tolerans doÄŸrulama Ã¼creti adÄ± altÄ±nda alÄ±nan Ã¼cret 60 liranÄ±n Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kamayacak" dedi