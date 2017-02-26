09:50, 26 Åžubat 2017 Pazar

FransÄ±z aktivistler Obama'yÄ± istiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FransÄ±z aktivistler Paris'in her yerinde â€˜Obama 17' yazÄ±lÄ± eski ABD liderinin portrelerini astÄ±. â€˜Obama 17' web sitesinde de Obama'yÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine katÄ±lmaya ikna etmek iÃ§in bir dilekÃ§e imzaya aÃ§Ä±ldÄ±. Aktivistlerin hedefi, 1 milyon imza toplamak.



Sitedeki yazÄ±da, "Fransa'nÄ±n kitleler halinde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± adaya oy vermeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde, bir yabancÄ±yÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§erek biz bu gezegene demokrasi dersi verebiliriz" ifadelerine yer verildi.



Aktivistlerin planlarÄ±nÄ± suya dÃ¼ÅŸÃ¼recek engellerden birisine dikkat Ã§ekti. Haberde, "TÃ¼m bunlar kulaÄŸa iyi geliyor ama bir sorun var. Sadece bir FransÄ±z, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± olabilir. Obama ise FransÄ±z deÄŸil" diye belirtildi.



