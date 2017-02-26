Suudi Arabistan diplomasisi 14 yÄ±l sonra BaÄŸdat'ta

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr'in sÃ¼rpriz bir ziyaret iÃ§in Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'a gitti. Â ABDâ€™nin Irakâ€™Ä± iÅŸgal ettiÄŸi 2003 yÄ±lÄ±ndan sonra Irakâ€™Ä± ziyaret eden ilk Suudi bakan olan Cubeyr, BaÅŸbakan Ä°badi ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Caferiâ€™yle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
GÃ¼ndeminde â€˜terÃ¶rle mÃ¼cadeleâ€™ olduÄŸu belirtilen Cubeyr ilk olarak Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el Ä°badi ile bir araya geldi. Irak BaÅŸbakanlÄ±k ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°badi ve Cubeyrâ€™in bÃ¶lge ve dÃ¼nyayÄ± tehdit eden terÃ¶r ve ideolojisiyle ortak mÃ¼cadeleye vurgu yaptÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Cubeyr'in Irak'ta DEAÅž'tan kurtarÄ±lan bÃ¶lgelerin yeniden imarÄ±nda katkÄ± sunmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi belirtildi.
Cubeyr, askÄ±da bulunan tÃ¼m konularÄ±n hayata geÃ§irilmesini, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ziyaretlerin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki Cumeyme sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§mak ve uÃ§ak seferlerini aktifleÅŸtirmek istediklerini kaydetti.
Cubeyr daha sonra, IraklÄ± mevkidaÅŸÄ± Ä°brahim el Caferi ile bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi. Caferi, "BÃ¶lgenin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± aÅŸmak iÃ§in diyalog ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ziyaretleri sÃ¼rdÃ¼rmeliyiz" ifadelerini kullandÄ±.
Caferi, BaÄŸdat ile Riyad arasÄ±ndaki Ã¶zel ve teknik konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere yardÄ±mcÄ±sÄ±na yakÄ±nda Suudi Arabistan'Ä± ziyaret etme talimatÄ± verdiÄŸini de Cubeyr'e aktardÄ±.
"SUUDÄ° ARABÄ°STANâ€™A, TÃœRK TARAFININ IRAKâ€™TAN Ã‡EKÄ°LMESÄ°NÄ° Ä°STEMESÄ° Ã‡AÄžRISI YAPIYORUM"
TÃ¼rkiye'nin BaÅŸika'daki askeri varlÄ±ÄŸÄ±na da deÄŸindiÄŸi belirtilen Caferi'nin konuyla ilgili ÅŸu sÃ¶zlerine yer verildi: "Irak, tÃ¼m komÅŸu Ã¼lkelerle iliÅŸkilere Ã¶nem veriyor ancak TÃ¼rk gÃ¼Ã§leri, ihlallerine karÅŸÄ± Arap BirliÄŸi ve dÃ¼nyanÄ±n bunun kabul edilmediÄŸine dair tutumuna raÄŸmen halen topraklarÄ±mÄ±zda bulunuyor. Suudi Arabistan'Ä± da TÃ¼rkiye'nin Irak topraklarÄ±na mÃ¼dahalesine karÅŸÄ± tutumunu belirlemeye ve TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n Irak'tan Ã§ekilmesini istemesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yorum."
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