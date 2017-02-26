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11:56, 26 Åžubat 2017 Pazar
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10:23, 26 Åžubat 2017 Pazar

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Ä°stanbul'da 5 bin polisle asayiÅŸ uygulamasÄ±
Ä°stanbul'da 5 bin polisle asayiÅŸ uygulamasÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, il genelinde 39 ilÃ§ede, 159 noktada, 5 bin polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla genel asayiÅŸ denetimi yapÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, il genelinde 39 ilÃ§ede, 159 noktada, 5 bin polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla genel asayiÅŸ denetimi yapÄ±yor.



Ä°lgili Konular istanbul asayiÅŸ
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