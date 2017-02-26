10:37, 26 Åžubat 2017 Pazar

Kuzey Kore ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere ABD engeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD ile Kuzey Koreli yetkililer arasÄ±nda 5 yÄ±l aradan sonra mart ayÄ±nda New York'ta gayriresmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±lacaÄŸÄ± iddia edilirken, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Kuzey Koreli bir yetkilinin vize talebini reddettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine gÃ¶re DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD MasasÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Choe Son Hui'ye vize vermeyi reddettiÄŸi belirtildi.

ABD'nin Kuzey Koreli yetkilinin vize talebini reddetmesinin nedeni aÃ§Ä±klanmazken, bu geliÅŸmede Pyongyang'Ä±n son zamanlarda nÃ¼kleer balistik fÃ¼ze denemesi yapmasÄ±, Kim Jong-Un'un Ã¼vey kardeÅŸine dÃ¼zenlenen suikast ve Japonya ile GÃ¼ney Kore'nin itirazlarÄ±nÄ±n etkili olmuÅŸ olabileceÄŸi belirtiliyor.

GÃ–RÃœÅžME Ä°PTAL

Haberde, ABD'den vize alamayan Hui'nin bu Ã¼lkeye gelme ihtimali ortadan kalktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ÅŸu aÅŸamada iki Ã¼lke arasÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ± iddia edilen gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin iptal edildiÄŸi ifade edildi.

AmerikalÄ± ve Kuzey Koreli yetkililerin gÃ¶rÃ¼ÅŸme planÄ± bu hafta baÅŸÄ±nda Washington Post gazetesi tarafÄ±ndan iddia edilmiÅŸti.

ABD ile Kuzey Kore arasÄ±ndaki nÃ¼kleer gerilim yÄ±llardÄ±r devam ederken, Pyongyang yÃ¶netiminin son aylarda nÃ¼kleer denemeleri sÄ±klaÅŸtÄ±rmasÄ± gerilimi daha da tÄ±rmandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Kuzey Kore ordusu bu ayÄ±n baÅŸÄ±nda Japonya BaÅŸbakanÄ± Shinzo Abe'nin ABD ziyareti sÄ±rasÄ±nda bir fÃ¼ze denemesi yapmÄ±ÅŸ ve fÄ±rlatÄ±lan fÃ¼ze Japon Denizi'ne dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump da fÃ¼ze denemesine sert tepki gÃ¶stererek, "ABD, bÃ¼yÃ¼k mÃ¼ttefiki Japonya'nÄ±n yÃ¼zde 100 arkasÄ±ndadÄ±r." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.