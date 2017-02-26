Kuzey Kore ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere ABD engeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD ile Kuzey Koreli yetkililer arasÄ±nda 5 yÄ±l aradan sonra mart ayÄ±nda New York'ta gayriresmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±lacaÄŸÄ± iddia edilirken, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Kuzey Koreli bir yetkilinin vize talebini reddettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine gÃ¶re DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD MasasÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Choe Son Hui'ye vize vermeyi reddettiÄŸi belirtildi.
ABD'nin Kuzey Koreli yetkilinin vize talebini reddetmesinin nedeni aÃ§Ä±klanmazken, bu geliÅŸmede Pyongyang'Ä±n son zamanlarda nÃ¼kleer balistik fÃ¼ze denemesi yapmasÄ±, Kim Jong-Un'un Ã¼vey kardeÅŸine dÃ¼zenlenen suikast ve Japonya ile GÃ¼ney Kore'nin itirazlarÄ±nÄ±n etkili olmuÅŸ olabileceÄŸi belirtiliyor.
GÃ–RÃœÅžME Ä°PTAL
Haberde, ABD'den vize alamayan Hui'nin bu Ã¼lkeye gelme ihtimali ortadan kalktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ÅŸu aÅŸamada iki Ã¼lke arasÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ± iddia edilen gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin iptal edildiÄŸi ifade edildi.
AmerikalÄ± ve Kuzey Koreli yetkililerin gÃ¶rÃ¼ÅŸme planÄ± bu hafta baÅŸÄ±nda Washington Post gazetesi tarafÄ±ndan iddia edilmiÅŸti.
ABD ile Kuzey Kore arasÄ±ndaki nÃ¼kleer gerilim yÄ±llardÄ±r devam ederken, Pyongyang yÃ¶netiminin son aylarda nÃ¼kleer denemeleri sÄ±klaÅŸtÄ±rmasÄ± gerilimi daha da tÄ±rmandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
Kuzey Kore ordusu bu ayÄ±n baÅŸÄ±nda Japonya BaÅŸbakanÄ± Shinzo Abe'nin ABD ziyareti sÄ±rasÄ±nda bir fÃ¼ze denemesi yapmÄ±ÅŸ ve fÄ±rlatÄ±lan fÃ¼ze Japon Denizi'ne dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump da fÃ¼ze denemesine sert tepki gÃ¶stererek, "ABD, bÃ¼yÃ¼k mÃ¼ttefiki Japonya'nÄ±n yÃ¼zde 100 arkasÄ±ndadÄ±r." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Azerbaycan-Ermenistan arasÄ±nda sÄ±nÄ±r hattÄ±nda Azerbaycan ErmanistanÄ±n insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.
KÄ±rgÄ±zistan'da muhalefet partisi lideri Ã–mÃ¼rbek Tekebayev yolsuzluk iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Kosova lideri ThaÃ§i, SÄ±rbistan'Ä±n Balkanlarda etkin olmak iÃ§in Rusya'dan aldÄ±ÄŸÄ± uÃ§aklara gÃ¼venmesinin hata olduÄŸunu sÃ¶yledi
ABD ile Kuzey Koreli yetkililer arasÄ±nda mart ayÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ± iddia edilen gayriresmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler iÃ§in, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Kuzey Koreli bir yetkiliye vize vermedi
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el Cubeyr, dÃ¼n sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde Irakâ€™Ä± ziyaret etti.
Fransa'da bir grup aktivist, eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obamaâ€™yÄ± Ã¼lkelerinde yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde aday gÃ¶stermek istiyor
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 1920 yÄ±lÄ±ndan beri her yÄ±l geleneksel olarak dÃ¼zenlenen Beyaz Saray Muhabirleri DerneÄŸi'nin yemeÄŸine katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerindeki muhalefet heyetinin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Muslat, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±nÄ±n sebebi asla biz olmayacaÄŸÄ±z" dedi
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Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi'nin Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el-Cubeyr ve heyetini BaÄŸdat'taki ofisinde kabul ettiÄŸi bildirildi
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26 Åžubat 1992'de, 106'sÄ± kadÄ±n, 70'i yaÅŸlÄ±, 63'Ã¼ Ã§ocuk olma Ã¼zere toplam 613 Azerbaycan vatandaÅŸÄ±nÄ±n katledildiÄŸi HocalÄ± KatliamÄ±'nÄ±n Ã¼zerinden 25 yÄ±l geÃ§ti ancak olayÄ±n failleri hala cezalandÄ±rÄ±lmadÄ±
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