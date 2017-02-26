Dünya Bülteni Haber Portalı

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Balkanlar
10:56, 26 Şubat 2017 Pazar

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"Sırbistan, Rus uçaklarıyla bölgede lider olamaz"

Kosova lideri Thaçi, Sırbistan'ın Balkanlarda etkin olmak için Rusya'dan aldığı uçaklara güvenmesinin hata olduğunu söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Amerika’nın ünlü “The Wall Street Journal” gazetesine verdiği demecinde Balkanlar’da egemen olma zamanının çoktan geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, herhangi bir kimsenin bölgede bir süper güç olarak kendini temsil etme hak talebinde bulunmasının yanlış olduğunu ifade etti.

“Özellikle bu hak taleplerine Rus uçaklarının dahil olmasının bir hata olacağını” kaydeden Thaçi, hiçbir ülkenin bölgenin lideri olmadığını ifade etti.

Kosova Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Thaçi açıklamasının devamında şöyle dedi:

“Liberal demokrasilerin yara aldığı gerçeği yadsınamaz. Bir değer olarak insan hakları yanısıra bizzat demokrasi de yara almış bulunuyor.  Bu, milliyetçi ve otoriter ideolojilerde bir artışın meydana geldiği görmemizin sebebini teşkil etmektedir.”

Cumhurbaşkanı Thaçi, Sırbistan’ın Batı Balkanlar’da Rusya’nın bir üssü olmayı isteyip istemediği konusunun Belgrat’ın işi olduğunu, ancak daha önceleri gibi bölgede istikrarsızlık faktörü olmak değil Sırbistan vatandaşlarının Avrupa perspektifini istediklerini düşündüğünü söyledi.

 



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