GÃ¼ncelleme: 01:01, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Adana'da hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler okul boyadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adana'da, sertifikalÄ± eÄŸitim alan haklarÄ±nda "kamuya yararlÄ± bir iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸma cezasÄ±" verilenler ile cezalarÄ± denetimli serbestlik tedbirine Ã§evrilen hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler, okullarda tadilat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaparak mesleklerini geliÅŸtirirken, kamu kaynaklarÄ±nda da tasarruf saÄŸlanmasÄ±na katkÄ±da bulunuyor.

Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin kiÅŸisel becerilerini geliÅŸtirmeleri, topluma kazandÄ±rÄ±lmalarÄ±, istihdam saÄŸlanmasÄ± ve sosyal faaliyette bulunmalarÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ten Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Denetimli Serbestlik MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile YÃ¼reÄŸir Cumhuriyet Halk EÄŸitim Merkezi tarafÄ±ndan okullarÄ±n boyanmasÄ±, peyzajÄ±, eskimiÅŸ sÄ±ralarÄ±nÄ±n yenilenmesi, klima bakÄ±mlarÄ± ve oyun alanlarÄ± Ã§izimini kapsayan ''Ben De VarÄ±m'' adlÄ± proje hazÄ±rlandÄ±.

Proje kapsamÄ±nda 44 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ "inÅŸaat boyacÄ±lÄ±ÄŸÄ± kursu" alarak, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan onaylÄ± sertifikalÄ± meslek sahibi oldu.

Projenin aÅŸamalarÄ±ndan biri olan okullarÄ±n boyanmasÄ± ve tadilatÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ã§erÃ§evesinde sertifikalÄ± inÅŸaat boyacÄ±sÄ± hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler, Adana'daki 48 okulda boyama ve tadilat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.

HÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler, 826 derslik ile koridorlar, idari odalar, dÄ±ÅŸ cephe ve Ã§evre duvarlarÄ± ile okullarda toplamda 100 bin metrekareden fazla alan ile 519 kapÄ±yÄ± boyadÄ±, birÃ§ok okulun Ã§evre dÃ¼zenlemesi ve su tesisatÄ± iÅŸleri de yapÄ±ldÄ±. Ev tipi klima bakÄ±m ve montaj kursuna katÄ±lan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla da 28 okuldaki 677 klimanÄ±n bakÄ±m ve onarÄ±mÄ± da yapÄ±ldÄ±. HÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla yaklaÅŸÄ±k 600 bin lira tasarruf saÄŸlandÄ±.

Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ali Yeldan, birÃ§ok kurumun kamuya yararlÄ± iÅŸlerin oluÅŸmasÄ± iÃ§in bir araya gelerek gÃ¼Ã§ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

EÄŸitim ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda geÃ§en yÄ±l 394 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼nÃ¼n meslek edindirme kurslarÄ±na katÄ±larak sertifika aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Yeldan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"HÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerimizin topluma kazandÄ±rÄ±lmalarÄ± ve meslek edinmelerini saÄŸlamak amacÄ±yla kamuya yararlÄ± iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yoruz. Her Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zda 8-10 kurumun katkÄ±sÄ± oluyor. Bu projeler AdanamÄ±zÄ±n koordinasyonunun, iÅŸ birliÄŸinin yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± projeler. Bu sayede bir ÅŸekilde suÃ§a bulaÅŸmÄ±ÅŸ, ceza almÄ±ÅŸ kiÅŸiler yeniden topluma kazandÄ±rÄ±lÄ±rken, diÄŸer taraftan da devletimiz bÃ¼yÃ¼k miktarlarda tasarruf ediyor."