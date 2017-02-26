Kırgızistan'da ana muhalefet partisi lideri gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kırgızistan Başsavcılığı tarafından hakkında “yolsuzluk” ve “dolandırıcılık” soruşturması yürütülen ana muhalefet partisi lideri Ömürbek Tekebayev gözaltına alındı.
Milli Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB) Yolsuzlukla Mücadele Bölümü ekipleri, sosyalist Ata Meken Partisi Genel Başkanı Tekebayev'i, Avrupa dönüşünde Bişkek Uluslararası Manas Havaalanı’nda gözaltına aldı.
Tekebayev'in gözaltına alınması, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı havaalanı çevresinde toplanan çok sayıda partili tarafından protesto edildi. Aralarında gazetecilerin de bulunduğu bazı vatandaşların kimlik tespiti amacıyla gözaltına alındığı protesto gösterisi daha sonra olaysız bir şekilde sona erdi.
Öte yandan, Ata Meken Partisinden yapılan yazılı açıklamada, Tekebayev'in gözaltı sürecinin yasalara aykırı olduğu iddia edildi.
Yarın mahkemeye çıkarılması beklenen Tekebayev, 2010 yılında geçici hükümette başbakan yardımcılığı yaptığı dönemde Rus iş adamı Leonid Mayevskiy'i dolandırmakla suçlanıyor.
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Kırgızistan'da muhalefet partisi lideri Ömürbek Tekebayev yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı.
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