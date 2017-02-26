DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

GÃ¼ncelleme: 02:01, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

"OsmanlÄ±nÄ±n Arnavutlara bÃ¼yÃ¼k gÃ¼veni vardÄ±"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Makedonya Arnavutluk Kosova GÃ¶Ã§menleri DerneÄŸi (MAKDER) tarafÄ±ndan Merinos AtatÃ¼rk Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezindeki (Merinos AKKM) GÃ¶Ã§ MÃ¼zesinde dÃ¼zenlenen "Kosova'dan Bursa'ya GÃ¶Ã§ Sempozyumu" iÃ§in Bursa'ya gelen Osmani yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, tarihsel baÄŸlarÄ± bulunan TÃ¼rkler ile ArnavutlarÄ±n birbirine hep yakÄ±n olduÄŸunu belirtti.

Kosova ArÅŸivleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ olarak da gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 52 kitabÄ± bulunduÄŸunu aktaran Osmani, 1998-1999'da Kosova'da SÄ±rplar tarafÄ±ndan yapÄ±lan katliam ve Kosova'dan TÃ¼rkiye'ye gÃ¶Ã§lerle ilgili iki kitabÄ±nÄ±n yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Kosova'dan ve diÄŸer Balkan Ã¼lkelerinden ArnavutlarÄ±n gÃ¶Ã§lerinin 1878 yÄ±lÄ±ndaki Berlin Kongresi sonrasÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, SÄ±rbistan'Ä±n aynÄ± yÄ±l 713 Arnavut kÃ¶yÃ¼nÃ¼n bulunduÄŸu NiÅŸ sancaÄŸÄ±nÄ± iÅŸgal etmesinin ardÄ±ndan oradaki ArnavutlarÄ±n da baÅŸka bÃ¶lgelere gÃ¶Ã§e zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Osmani, o dÃ¶nem ArnavutlarÄ±n genelde Kosova'ya gitmeyi tercih ettiÄŸini, bir kÄ±smÄ±nÄ±n da TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸini bildirdi.

Osmani, SÄ±rbistan'Ä±n o dÃ¶nem bÃ¶lgede etnik temizlik yapmayÄ± hedeflediÄŸini, baÅŸta Arnavutlar olmak Ã¼zere TÃ¼rk ve tÃ¼m MÃ¼slÃ¼manlarÄ± bulunduklarÄ± topraklardan silme politikasÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktararak, "SÄ±rplarÄ±n 1912 yÄ±lÄ±nda Kosova'yÄ± ve Makedonya'yÄ± iÅŸgal etmesinden sonra ikinci bÃ¼yÃ¼k gÃ¶Ã§ler baÅŸladÄ±. AyrÄ±ca 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ± Arnavutlar iÃ§in Ã§ok zor bir dÃ¶nemdi. SÄ±rplar, Yugoslavya'nÄ±n diÄŸer bÃ¶lgelerinden KaradaÄŸlÄ±larÄ± Kosova'ya getirerek buradaki demografik yapÄ±yÄ± deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. O dÃ¶nemde Arnavutlar yine TÃ¼rkiye ve Arnavutluk'a gÃ¶Ã§ etti." diye konuÅŸtu.

DÄ°N, GÃ–Ã‡TE EN Ã–NEMLÄ° ETKEN

TÃ¼rkiye ile Yugoslavya arasÄ±nda 1938'de gÃ¶Ã§ ile ilgili bir anlaÅŸma imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 1944 yÄ±lÄ±ndan itibaren Kosova'dan 400 bin Arnavut'un TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸini ifade eden Osmani, ayrÄ±ca 1955-56 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda silah toplama bahanesiyle SÄ±rplarÄ±n baskÄ± ve iÅŸkencelerine maruz kalan ArnavutlarÄ±n yine TÃ¼rkiye'ye yÃ¶neldiÄŸini anlattÄ±.

"Zaten amaÃ§ bÃ¶lgede yaÅŸayan baÅŸta Arnavut olmak Ã¼zere MÃ¼slÃ¼manlarÄ± kovmak" diyen Osmani, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"SÄ±rplarÄ±n ÅŸÃ¶yle bir planÄ± vardÄ±; ArnavutlarÄ± mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar yaÅŸadÄ±klarÄ± topraklardan uzak tutmak. TÃ¼rkiye de uzak olduÄŸu iÃ§in buraya gÃ¶nderdiler. Ne kadar uzak olursa onlar iÃ§in o kadar iyi. Tekrar dÃ¶nebilecekleri dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle Arnavutluk tercih edilmedi. DiÄŸer bir neden de din olgusu. Din, TÃ¼rkiye'ye gÃ¶Ã§ iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir etkendi. AyrÄ±ca pek Ã§ok Arnavut daha Ã¶nce TÃ¼rkiyeâ€™ye gÃ¶Ã§ eden akrabalarÄ± olduÄŸu iÃ§in tercihlerini TÃ¼rkiye'ye olarak yaptÄ±lar. OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'na dayanan iki halk arasÄ±ndaki kÃ¼ltÃ¼r yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± da TÃ¼rkiye tercihini gÃ¼Ã§lendirdi. Arnavutlar, baÅŸta Bursa, Ä°stanbul, Ä°zmir, Samsun'un Bafra ilÃ§esi olmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'nin pek Ã§ok yerine yerleÅŸtiler. OsmanlÄ±nÄ±n Arnavutlara bÃ¼yÃ¼k gÃ¼veni vardÄ±. KararlÄ± ve cesur insanlardÄ±r Arnavutlar. OsmanlÄ± Devleti'ne baÅŸbakanlÄ±ktan (sadrazam) baÅŸlayarak en alt noktalara kadar Ã§alÄ±ÅŸan Arnavutlar vardÄ±. DeÄŸiÅŸik kadrolarda yÃ¶netici dÃ¼zeyinde Arnavutlar bulunuyordu. Mesela Mehmet Akif Ersoy, Åžemsettin Sami gibi... AyrÄ±ca Ã§ok Ã¼nlÃ¼ mimarlar vardÄ±. Bunlar farklÄ± mevkilerde Ã§alÄ±ÅŸarak OsmanlÄ± Devletine Ã§ok bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸlardÄ±r. Mesela Hoca Tahsin, Ä°stanbul Ãœniversitesinin ilk rektÃ¶rÃ¼dÃ¼r ve Arnavut'tur kendileri."

Osmani, ArnavutlarÄ±n OsmanlÄ±nÄ±n son dÃ¶nemlerindeki tÃ¼m savaÅŸlarÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, sadece MÃ¼slÃ¼man deÄŸil Ortodoks ArnavutlarÄ±n da TÃ¼rklerin yanÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, "Arnavutlar, Yunan isyanÄ± ve farklÄ± yerlerdeki savaÅŸlarda yer aldÄ±lar. AynÄ± ÅŸekilde Ã‡anakkale SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda orada da Arnavutlar vardÄ±. Ã‡anakkale SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda bir Yunan askeri AtatÃ¼rk'Ã¼ Ã¶ldÃ¼rmek iÃ§in ateÅŸ ediyor, bunu sezen Bekir Ã‡avuÅŸ, AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n Ã¶nÃ¼ne geÃ§iyor, kendisi yaralanÄ±yor ve AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n hayatÄ±nÄ± kurtarÄ±yor. Bu OsmanlÄ± belgesi Arnavutluk arÅŸivlerinde bulunmaktadÄ±r." bilgisini aktardÄ±.E