11:35, 26 Åžubat 2017 Pazar

WhatsApp'tan geri adÄ±m





Son gÃ¼ncelleme kullanÄ±cÄ±lar arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k tepki tepki Ã§ekmiÅŸ, sosyal medyada ÅŸikayet edilmiÅŸti. WhatsApp'Ä±n bu yeni gÃ¼ncellemesi 'geri adÄ±m' olarak nitelendiriliyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AnlÄ±k mesajlaÅŸma uygulamasÄ± WhatsApp'in yeni gÃ¼ncellemesi bÃ¼yÃ¼k tepkilere neden oldu. On binlerce insan sosyal medya Ã¼zerinden WhatsApp'in yeni uygulamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi. Tepkilerin ardÄ±ndan WhatsApp'ten geri adÄ±m geldi. Snapchat ve Instagram'a oldukÃ§a benzeyen hikaye Ã¶zelliÄŸinin bulunduÄŸu "durum"un gelmesiyle WhatsApp bÃ¼yÃ¼k tepki Ã§ekmiÅŸti. WABetaInfo'nun Twitter hesabÄ±nda yer alan bilgiye gÃ¶re WhatsApp, 'Tagline' adÄ± verilen Ã¶zellik ile yazÄ±lÄ± durum gÃ¼ncellemelerini geri getiriyor. KullanÄ±cÄ±lar yeni Ã¶zelliÄŸe gizlilik ayarlarÄ± Ã¼zerinden dÃ¼zenleyip ulaÅŸabilecekler.

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