DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

11:45, 26 Åžubat 2017 Pazar

"ByLock" kullanan 25 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±nda





"ByLock" kullandÄ±klarÄ± belirlenenlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 31 eski Ã¶ÄŸretmenden 25'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KahramanmaraÅŸ merkezli 4 ilde FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan 31 eski Ã¶ÄŸretmenden 25'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. KahramanmaraÅŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ''ByLock''u kullandÄ±klarÄ± belirlenenlerin de aralarÄ±nda olduÄŸu meslekten ihraÃ§ edilen 31 Ã¶ÄŸretmen hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerinin KahramanmaraÅŸ merkezli Hatay, Mersin ve AdÄ±yaman'da eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenledikleri operasyonda, 25 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼pheliler, iÅŸlemleri yapÄ±lmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. HaklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan diÄŸer 6 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

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