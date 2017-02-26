11:50, 26 Åžubat 2017 Pazar

Azerbaycan, Ermenistan Ä°HA'sÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼





Azerbaycan-Ermenistan arasÄ±nda sÄ±nÄ±r hattÄ±nda Azerbaycan ErmanistanÄ±n insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TalÄ±ÅŸ kÃ¶yÃ¼nde bulunan Azerbaycan mevzileri Ã¼zerinde Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ± tespit edildi. KÃ¼Ã§Ã¼k boyutlu araÃ§, Azerbaycan Hava Savunma Kuvvetleri tarafÄ±ndan imha edildi. BakanlÄ±k, dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len aracÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±mladÄ±. BakanlÄ±k ayrÄ±ca dÃ¼n gece Ermenistan mevzilerinin Azerbaycan ordusu tarafÄ±ndan vurulmasÄ± ile ilgili kÄ±sa bir video da yayÄ±mladÄ±. Azerbaycan ordusu Cumartesi sabahÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarda kayÄ±plar verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Åžehit sayÄ±sÄ± ile ilgili ise herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca Ermenistan tarafÄ±nda aÄŸÄ±r kayÄ±plarÄ±n olduÄŸuda vurgulandÄ±.

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