Azerbaycan, Ermenistan Ä°HA'sÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TalÄ±ÅŸ kÃ¶yÃ¼nde bulunan Azerbaycan mevzileri Ã¼zerinde Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ± tespit edildi.
KÃ¼Ã§Ã¼k boyutlu araÃ§, Azerbaycan Hava Savunma Kuvvetleri tarafÄ±ndan imha edildi. BakanlÄ±k, dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len aracÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±mladÄ±. BakanlÄ±k ayrÄ±ca dÃ¼n gece Ermenistan mevzilerinin Azerbaycan ordusu tarafÄ±ndan vurulmasÄ± ile ilgili kÄ±sa bir video da yayÄ±mladÄ±. Azerbaycan ordusu Cumartesi sabahÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarda kayÄ±plar verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Åžehit sayÄ±sÄ± ile ilgili ise herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca Ermenistan tarafÄ±nda aÄŸÄ±r kayÄ±plarÄ±n olduÄŸuda vurgulandÄ±.
Azerbaycan-Ermenistan arasÄ±nda sÄ±nÄ±r hattÄ±nda Azerbaycan ErmanistanÄ±n insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.
KÄ±rgÄ±zistan'da muhalefet partisi lideri Ã–mÃ¼rbek Tekebayev yolsuzluk iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Kosova lideri ThaÃ§i, SÄ±rbistan'Ä±n Balkanlarda etkin olmak iÃ§in Rusya'dan aldÄ±ÄŸÄ± uÃ§aklara gÃ¼venmesinin hata olduÄŸunu sÃ¶yledi
ABD ile Kuzey Koreli yetkililer arasÄ±nda mart ayÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ± iddia edilen gayriresmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler iÃ§in, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Kuzey Koreli bir yetkiliye vize vermedi
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el Cubeyr, dÃ¼n sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde Irakâ€™Ä± ziyaret etti.
Fransa'da bir grup aktivist, eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obamaâ€™yÄ± Ã¼lkelerinde yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde aday gÃ¶stermek istiyor
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 1920 yÄ±lÄ±ndan beri her yÄ±l geleneksel olarak dÃ¼zenlenen Beyaz Saray Muhabirleri DerneÄŸi'nin yemeÄŸine katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerindeki muhalefet heyetinin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Muslat, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±nÄ±n sebebi asla biz olmayacaÄŸÄ±z" dedi
Filistin Halk KurtuluÅŸ Cephesi, Bulgaristan'daki Filistin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde ÅŸÃ¼pheli bir ÅŸekilde hayatÄ±nÄ± kaybeden eski tutuklu Nayif'in Ã¶lÃ¼m sebebinin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± talebiyle gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi'nin Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el-Cubeyr ve heyetini BaÄŸdat'taki ofisinde kabul ettiÄŸi bildirildi
Filistin ile Ä°srail arasÄ±nda BM Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde kurulan Gazze'nin Yeniden Ä°nÅŸasÄ± MekanizmasÄ± kapsamÄ±nda geliÅŸtirilen bin 194 projeden 628'i konut sektÃ¶rÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸti, enerjide onaylanan 19 projenin ise sadece 5'i tamamlanabildi
26 Åžubat 1992'de, 106'sÄ± kadÄ±n, 70'i yaÅŸlÄ±, 63'Ã¼ Ã§ocuk olma Ã¼zere toplam 613 Azerbaycan vatandaÅŸÄ±nÄ±n katledildiÄŸi HocalÄ± KatliamÄ±'nÄ±n Ã¼zerinden 25 yÄ±l geÃ§ti ancak olayÄ±n failleri hala cezalandÄ±rÄ±lmadÄ±
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentindeki Bay Hasan petrol kuyularÄ±ndan birine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi, Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Irak'ta DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Musul'un batÄ±sÄ±nda bin 508 kiÅŸinin tahliye edildiÄŸi bildirildi
ABD'nin Florida eyaletinde bir Cami kundaklandÄ±, olayda can kaybÄ± ya da yaralanan olmadÄ±
Suriye'nin Humus ilinde rejime ait iki istihbarat merkezine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi