12:11, 26 Åžubat 2017 Pazar

Ä°sveÃ§'te sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± binada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±





Ä°sveÃ§'te sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± binada kundaklama nedeniyle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°sveÃ§'in BatÄ± GÃ¶taland bÃ¶lgesinde bulunan Vanersborg ilÃ§esinde sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± binada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Vanersborg polis sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tommy Nyman, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± Restad Gard isimli tarihi binada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve binada bulunan 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Pencereden atlayan iki kiÅŸinin durumunun ciddi olduÄŸunu sÃ¶yleyen Nyman, diÄŸerlerinin dumandan etkilendiÄŸini ifade etti. YangÄ±nÄ±n kundaklama nedeniyle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde bulgular bulunduÄŸuna dikkat Ã§eken Nyman, teknik incelemenin devam ettiÄŸini sÃ¶yledi. Ã–te yandan, Ä°sveÃ§'te 2016 yÄ±lÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n barÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ya da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n barÄ±nmasÄ±na tesis edilmek Ã¼zere planlanmÄ±ÅŸ 112 yerleÅŸkede yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±, bunlarÄ±n 92'sinin kundaklama sonucu meydana geldiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

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