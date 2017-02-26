DaÄŸcÄ±lar buzul ÅŸelalesine tÄ±rmanÄ±ÅŸ yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Milli daÄŸcÄ± TunÃ§ FÄ±ndÄ±k'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu daÄŸcÄ±lar, doÄŸal buz ÅŸelalelerini daÄŸcÄ±lÄ±k sporuna kazandÄ±rmak iÃ§in Van'daki Muradiye Kanyonu'nda yer alan buz ÅŸelalesine tÄ±rmandÄ±.
DÃ¼nyada "14x8000 TÄ±rmanÄ±ÅŸ Projesi"nde yer alan tek TÃ¼rk daÄŸcÄ± olan FÄ±ndÄ±k, beraberindeki daÄŸcÄ±lar DoÄŸan Palut, KÃ¼rÅŸat Ã–ztÃ¼rk ve Ä°talyan DaÄŸcÄ± Gilberto Merlante ile yÃ¶renin doÄŸal buz ÅŸelalelerini daÄŸcÄ±lÄ±k sporuna kazandÄ±rmak amacÄ±yla tÄ±rmanÄ±ÅŸ yapmak iÃ§in Van'a geldi.
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Beraberindeki daÄŸcÄ±larla kent merkezine 85 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Muradiye Kanyonu'ndaki buz ÅŸelalesine teknik buz tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren ekip, Erek DaÄŸÄ±'ndaki buz ÅŸelalelerine de tÄ±rmanÄ±ÅŸ dÃ¼zenleyecek.
Milli daÄŸcÄ± FÄ±ndÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lgenin coÄŸrafi Ã¶zellikleri nedeniyle daÄŸcÄ±lÄ±k ve tÄ±rmanÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahip olduÄŸunu sÃ¶yledi.
FÄ±ndÄ±k, kente Ã¶zgÃ¼ doÄŸal gÃ¼zelliklerin yeteri kadar tanÄ±tÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Bu bÃ¶lgede daÄŸcÄ±lÄ±k konusunda faaliyetler gerÃ§ekleÅŸtirmeyi Ã§ok Ã¶nemli buluyoruz. Daha hiÃ§ keÅŸfedilmemiÅŸ gÃ¼zellikler mevcut. BunlarÄ± tanÄ±tmak Ã§ok keyif veriyor. Ã‡ok gÃ¼zel bir coÄŸrafyamÄ±z var. Bundan doÄŸru faydalanabilirsek ve bu doÄŸal gÃ¼zellikleri insanlarÄ±mÄ±za ulaÅŸtÄ±rabilirsek bÃ¶lgeye Ã§ok insan gelebilir. Sporun kalbi burada atabilir. Bunun iÃ§in bu gÃ¼zellikleri iyi deÄŸerlendirmek gerekir." diye konuÅŸtu.
Kuzey Irak'Ä±n Zap BÃ¶lgesi'nde dÃ¼zenlenen hava operasyonunda Ã¶len PKK'lÄ±lar arasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinden 'Bawer Xebat' kod adlÄ± GÄ±yasettin GÃ¼r'Ã¼n de bulunduÄŸu belirtildi.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k Yemen'e giderek, "TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ner dÃ¶nmez buraya gÄ±da ve ilaÃ§ yardÄ±mÄ± yollayacaÄŸÄ±z. Daha sonra diÄŸer hizmetler iÃ§in projeler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" dedi
BakÄ±rkÃ¶y'de 2 kilo 586 gram afyon sakÄ±zÄ±nÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi operasyonda yakalanan bir kiÅŸi tutuklandÄ±
Van'da, milli daÄŸcÄ± FÄ±ndÄ±k'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu daÄŸcÄ±lar, yÃ¶redeki doÄŸal buz ÅŸelalelerini daÄŸcÄ±lÄ±k sporuna kazandÄ±rmak amacÄ±yla Muradiye Kanyonu'ndaki buz ÅŸelalesine tÄ±rmanÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdi.
"ByLock" kullandÄ±klarÄ± belirlenenlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 31 eski Ã¶ÄŸretmenden 25'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, il genelinde 39 ilÃ§ede, 159 noktada, 5 bin polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla genel asayiÅŸ denetimi yapÄ±yor.
18 Åžubat'ta asÄ±lan seÃ§men listeleri bugÃ¼n itibariyle askÄ±dan indirilecek.
Osmaniye'nin Toprakkale ilÃ§esinde 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Rabarba Åženlik Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni SaygÄ±lÄ±, "TÃ¼rkiye'de popÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼r eleÅŸtirisi hiÃ§ yapÄ±lmÄ±yor. Bu, Ã¼niversite, sinema dergisi ve film eleÅŸtirmenleri arasÄ±nda da az yapÄ±lan bir ÅŸey. Rabarba, popÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼r eleÅŸtirisi yapan bir dergi" dedi
Bir dÃ¶nem misyonerlik faaliyetlerini yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla kurulan 167 yÄ±llÄ±k Amerikan Koleji, Yedi GÃ¼zel Adam Edebiyat MÃ¼zesi'ne dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lecek
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± Sanayi Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ KÄ±lÄ±Ã§aslan, "Milli Oyuncak Projesi" Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Bab'Ä±n gÃ¼neyinde ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Ã‡oban ve Uzman Ã‡avuÅŸ Ã‡elik memleketlerinde son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, dolar Ã¼zerinden borÃ§lanmanÄ±n gelecek dÃ¶nemde pahalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "TL cinsinden borÃ§lanmaya Ã¶zen gÃ¶sterin. Dolar cinsinden borÃ§lanmayÄ±n" Ã¶nerisinde bulundu
MÃœSÄ°AD Genel BaÅŸkanÄ± Olpak'Ä±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen GenÃ§ MÃœSÄ°AD 12. Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±nda, yeni baÅŸkan Engin AkdaÄŸ oldu
Bitlis'te PKK'nÄ±n kÄ±ÅŸ Ã¼slenmesine yÃ¶nelik hava destekli operasyonda 10 PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi, 2 PKK Ã¼yesi yakalandÄ±
PKK'ya yÃ¶nelik operasyon nedeniyle Lice, Silvan, Kulp ve Hazro ilÃ§elerindeki 10 kÄ±rsal mahallede uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi