12:31, 26 Åžubat 2017 Pazar

DaÄŸcÄ±lar buzul ÅŸelalesine tÄ±rmanÄ±ÅŸ yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli daÄŸcÄ± TunÃ§ FÄ±ndÄ±k'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu daÄŸcÄ±lar, doÄŸal buz ÅŸelalelerini daÄŸcÄ±lÄ±k sporuna kazandÄ±rmak iÃ§in Van'daki Muradiye Kanyonu'nda yer alan buz ÅŸelalesine tÄ±rmandÄ±.

DÃ¼nyada "14x8000 TÄ±rmanÄ±ÅŸ Projesi"nde yer alan tek TÃ¼rk daÄŸcÄ± olan FÄ±ndÄ±k, beraberindeki daÄŸcÄ±lar DoÄŸan Palut, KÃ¼rÅŸat Ã–ztÃ¼rk ve Ä°talyan DaÄŸcÄ± Gilberto Merlante ile yÃ¶renin doÄŸal buz ÅŸelalelerini daÄŸcÄ±lÄ±k sporuna kazandÄ±rmak amacÄ±yla tÄ±rmanÄ±ÅŸ yapmak iÃ§in Van'a geldi.

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Beraberindeki daÄŸcÄ±larla kent merkezine 85 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Muradiye Kanyonu'ndaki buz ÅŸelalesine teknik buz tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren ekip, Erek DaÄŸÄ±'ndaki buz ÅŸelalelerine de tÄ±rmanÄ±ÅŸ dÃ¼zenleyecek.

Milli daÄŸcÄ± FÄ±ndÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lgenin coÄŸrafi Ã¶zellikleri nedeniyle daÄŸcÄ±lÄ±k ve tÄ±rmanÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahip olduÄŸunu sÃ¶yledi.

FÄ±ndÄ±k, kente Ã¶zgÃ¼ doÄŸal gÃ¼zelliklerin yeteri kadar tanÄ±tÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Bu bÃ¶lgede daÄŸcÄ±lÄ±k konusunda faaliyetler gerÃ§ekleÅŸtirmeyi Ã§ok Ã¶nemli buluyoruz. Daha hiÃ§ keÅŸfedilmemiÅŸ gÃ¼zellikler mevcut. BunlarÄ± tanÄ±tmak Ã§ok keyif veriyor. Ã‡ok gÃ¼zel bir coÄŸrafyamÄ±z var. Bundan doÄŸru faydalanabilirsek ve bu doÄŸal gÃ¼zellikleri insanlarÄ±mÄ±za ulaÅŸtÄ±rabilirsek bÃ¶lgeye Ã§ok insan gelebilir. Sporun kalbi burada atabilir. Bunun iÃ§in bu gÃ¼zellikleri iyi deÄŸerlendirmek gerekir." diye konuÅŸtu.