12:43, 26 Åžubat 2017 Pazar

Ä°stanbul'da uyuÅŸturucu operasyonu





BakÄ±rkÃ¶y'de 2 kilo 586 gram afyon sakÄ±zÄ±nÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi operasyonda yakalanan bir kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BakÄ±rkÃ¶y'de dÃ¼zenlenen uyuturucu operasyonunda, 2 kilo 586 gram afyon sakÄ±zÄ± ele geÃ§irildi. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, alÄ±nan istihbarat Ã¼zerine BakÄ±rkÃ¶y'deki bir kargo firmasÄ±na baskÄ±n dÃ¼zenledi. BaÅŸka ilden kargoyla gelen bir kutunun iÃ§indeki vazolarÄ±n arasÄ±na gizlenmiÅŸ 2 kilo 586 gram afyon sakÄ±zÄ± bulundu. Olayla ilgili N.Y. (27) gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen N.Y. tutuklandÄ±. Â

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