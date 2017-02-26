12:52, 26 Åžubat 2017 Pazar

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±'ndan Yemen'e destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Dr. Kerem KÄ±nÄ±k, Yemen'in tÃ¼m illerine acil gÄ±da ve ilaÃ§ yardÄ±mÄ±nda bulunacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yemen'in gÃ¼neyindeki Aden kentini ziyaret eden KÄ±nÄ±k, Yemen'in tÃ¼m illerindeki insanlarÄ±n savaÅŸ sebebiyle acil yardÄ±ma ihtiyaÃ§ duyduklarÄ±nÄ± belirtti.

Yemenli yetkililerle yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde insani ihtiyaÃ§lar hakkÄ±nda bilgi aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden KÄ±nÄ±k, "TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ner dÃ¶nmez buraya gÄ±da ve ilaÃ§ yardÄ±mÄ± yollayacaÄŸÄ±z. Daha sonra diÄŸer hizmetler iÃ§in projeler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." dedi.

Ã–te yandan KÄ±nÄ±k ile bir araya gelen Aden Toplum SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ AbdunnasÄ±r el-Vali, "TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± ile saÄŸlÄ±k alanÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgedeki sorunlarÄ± masaya yatÄ±rdÄ±k." diye konuÅŸtu.

Aden'deki hastanelerin Ã¼lkedeki durumdan Ã§ok fazla etkilendiÄŸini ve birÃ§ok alanda sorunlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu ifade eden Vali, "TÃ¼m laboratuvarlardaki Ã§alÄ±ÅŸmalar neredeyse durmuÅŸ vaziyette. AyrÄ±ca diyaliz bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bÃ¼yÃ¼k eksiklerimiz var ve TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±'ndaki kardeÅŸlerimizden bu konuda yardÄ±m bekliyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Cuma akÅŸamÄ± Aden'e ulaÅŸan TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k, bÃ¶lgedeki temaslarÄ±nda BaÅŸbakan Ahmed bin DaÄŸr, Yerel YÃ¶netimler BakanÄ± Abdurrakib Fetih ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali el-Velidi ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ William Spindler, bu ay Cenevre'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Yemen'de, savaÅŸ baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana yaklaÅŸÄ±k 7 bin 100 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 44 bin kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2 milyon kiÅŸinin yerinden edildiÄŸini ve Ã¼lkede neredeyse 19 milyon kiÅŸinin de insani yardÄ±ma ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu kaydetmiÅŸti.

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne gÃ¶re ise 21 milyon nÃ¼fusa sahip Yemen'de insanlarÄ±n yÃ¼zde 80'i insani yardÄ±ma muhtaÃ§ durumda.