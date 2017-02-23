13:13, 26 Åžubat 2017 Pazar

PKK'nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Kuzey Irak'Ä±n Zap BÃ¶lgesi'nde dÃ¼zenlenen hava operasyonunda Ã¶len PKK'lÄ±lar arasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinden 'Bawer Xebat' kod adlÄ± GÄ±yasettin GÃ¼r'Ã¼n de bulunduÄŸu belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n 19-20 Åžubat tarihleri arasÄ±nda Kuzey Irak'ta PKK kamplarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Zap bÃ¶lgesindeki bazÄ± hedeflere yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hava operasyonunda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len PKK'lÄ±larÄ±n kimlikleri Ã¶rgÃ¼te yakÄ±n internet sitelerinde yer aldÄ±. Sitede yer alan haberde, hava operasyonunda aralarÄ±nda PKK'nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinden Hakkari nÃ¼fusuna kayÄ±tlÄ± 'Bawer Xebat' kod adlÄ± GÄ±yasettin GÃ¼r'Ã¼n de bulunduÄŸu 4 PKK'lÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. GÄ±yasettin GÃ¼r'Ã¼n, 13 Nisan 2007 tarihinde Marmara Ãœniversitesi EÄŸitim FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrencisiyken, kadÄ±n arkadaÅŸÄ±yla birlikte Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bombacÄ±sÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklandÄ±ÄŸÄ± ve konulduÄŸu cezaevinden 2011 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra daÄŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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