13:27, 26 Åžubat 2017 Pazar

BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin 34. oturumu yarÄ±n baÅŸlayacak





BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin 34. oturumunun ilk gÃ¼nÃ¼nde, BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas ve Libya BaÅŸkanlÄ±k Konseyi BaÅŸkanÄ± Serrac konseye hitap edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin 34. oturumu yarÄ±n Cenevre'de baÅŸlayacak. BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenecek oturumun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyi BaÅŸkanÄ± Joaquin Alexander Maza Martelli, BM Genel Kurulu BaÅŸkanÄ± Peter Thomson ve ev sahibi Ã¼lke adÄ±na Ä°sviÃ§re DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Didier Burkhalter konuÅŸma yapacak. Oturumun ilk gÃ¼nÃ¼nde ayrÄ±ca Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Libya BaÅŸkanlÄ±k Konseyi BaÅŸkanÄ± Fayiz es-Serrac, Tunus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hamis el-Cihinavi ve pek Ã§ok Ã¼lkeden bakanlarÄ±n konseye hitap etmesi bekleniyor. Ä°nsan haklarÄ±nÄ± ilgilendiren konularÄ±n masaya yatÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± 47 Ã¼yeli konseyin dÃ¶rt haftalÄ±k oturumunda, dÃ¼nyanÄ±n deÄŸiÅŸik bÃ¶lgelerindeki sorunlar masaya yatÄ±rÄ±lacak. Oturumda iÅŸkence, inanÃ§ hÃ¼rriyeti, terÃ¶rizmle mÃ¼cadele, Ã§ocuk haklarÄ± ve kiÅŸisel dokunulmazlÄ±klar gibi konulara iliÅŸkin Ã§eÅŸitli panel ve etkinlikler dÃ¼zenlenecek. BaÅŸta Suriye, Myanmar, Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±, Ä°ran, Eritre ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki insan haklarÄ± durumu hakkÄ±nda raporlarÄ±n da deÄŸerlendirileceÄŸi oturumda, konseye 45 Ã¼lkeden 100'den fazla rapor sunulacak. BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonunun raporlarÄ± doÄŸrultusunda Suriye'deki insan haklarÄ± ihlallerine iliÅŸkin konseyin 14 Mart'taki oturumunda Ã¼st dÃ¼zey bir panel dÃ¼zenlenecek. Panele Suriye'de rejimin iÅŸkencelerine maruz kalan aktivistlerin de katÄ±lmasÄ± bekleniyor. BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin 34. oturumu, 24 Mart'a kadar devam edecek.

Ä°lgili Konular BM Cenevre Ofisi

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.