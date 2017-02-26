ABD'li Generalin Kobani ziyareti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'nin kuzeyinde PKK'nÄ±n Suriye kolu PYD/YPG'nin kontrolÃ¼ndeki Kobani'yi ziyaret eden ABD Merkez Kuvvetler KomutanÄ± (CENTCOM) General Joseph Votel'in Ã§oÄŸunluÄŸunu YPG'nin oluÅŸturduÄŸu Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri'nin (SDG) yetkilileriyle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin detaylarÄ± Ã§Ä±kÄ±yor.
Ã–nceki gÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen gezide ABD'li General Votel'in SDG'ye aÄŸÄ±r silah sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸi iddia edildi. SDG SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Talal Sello, Votel'in kendileriyle "Donald Trump dÃ¶neminde (SDG'ye yÃ¶nelik) koordinasyon ve destek artÄ±ÅŸÄ±nÄ±" ele aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "Gelecek dÃ¶nemlerde aÄŸÄ±r silah sÃ¶zÃ¼ verildi" dedi.
Kobani ziyaretiyle ilgili Pentagon'dan bir aÃ§Ä±klama gelmezken, New York Times (NYT)'a konuÅŸan DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun komutanÄ± Korgeneral Stephen Townsend, "Onlar (SDG'liler) hafif silahlÄ± ve dÃ¼zensiz bir formasyonda. Ä°lave savaÅŸ gÃ¼cÃ¼ne ihtiyaÃ§larÄ± var" dedi. ABD'li subaylara gÃ¶re Rakka'nÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§in SDG Ã¼yelerine, tanksavar fÃ¼zeleri, havan toplarÄ±, aÄŸÄ±r makineli silahlar ve zÄ±rhlÄ± araÃ§lar verilmesi gerekiyor.
NYT, General Votel'in, SDG'yi Rakka operasyonu iÃ§in silahla donatÄ±p kentin ele geÃ§irilmesinin ardÄ±ndan silah ve mÃ¼himmat akÄ±ÅŸÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlayabileceklerini sÃ¶ylediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Habere gÃ¶re Votel, "(TÃ¼rklerle) ÅŸeffaf olacaÄŸÄ±z. MÃ¼himmat gibi meseleleri ayarlayabiliriz" dedi.Â
AFP'ye konuÅŸan Ã¼st dÃ¼zey bir SDG komutanÄ±, Votel'in, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun MÃ¼nbiÃ§'i TÃ¼rkiye ya da onun desteklediÄŸi gruplarÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ± korumaya kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da teyit ettiÄŸini vurguladÄ±.
DÃ¼n de, CumhuriyetÃ§i senatÃ¶r John McCain'in Suriye'ye gizli bir ziyaret yaparak ABD'li Ã¶zel kuvvetler ve SDG'lilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
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PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± YPG'yi ziyaret eden ABD Merkez Kuvvetler KomutanÄ± General Joseph Votel'in YPG'nin ana parÃ§asÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸu SDG'ye aÄŸÄ±r silah sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸi iddia edildi.
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