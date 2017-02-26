13:54, 26 Åžubat 2017 Pazar

Ä°srail askeri ile Filistinli genÃ§ler arasÄ±nda arbede





Beyt Lahm kentinde Ä°srail askerleriyle Filistinli genÃ§ler arasÄ±nda arbede Ã§Ä±ktÄ±. Olayda sekiz kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BatÄ± Åžeria'nÄ±n Beyt Lahm kentinde Ä°srail askerleriyle Filistinli genÃ§ler arasÄ±nda Ã§Ä±kan arbedede 8 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Filistin KÄ±zÄ±layÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Arrab el-Fukaha, Beyt Lahm kentinde yaÅŸanan olayda plastik mermiyle 3 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 5 kiÅŸinin de gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazdan etkilendiÄŸini sÃ¶yledi. Fukaha, saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaralÄ±lara olay mahallinde mÃ¼dahale ettiÄŸini kaydetti. BÃ¶lgede Ä°srail askerleriyle Filistinliler arasÄ±nda Ã§Ä±kan arbedeler zaman zaman can kayÄ±plarÄ±, yaralanma ya da gÃ¶zaltÄ±larla sonuÃ§lanÄ±yor.

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