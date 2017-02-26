TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, "yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye Ã¶lÃ¼ bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvan getirildiÄŸi" iddialarÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Konu edilen hayvanlarÄ±n, acil kesim mevzuatÄ± Ã§erÃ§evesinde, resmi veteriner nezaretinde, bulunduklarÄ± yerde kesimi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r, bunlar asla Ã¶lÃ¼ hayvanlar deÄŸildir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
BakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesinde yayÄ±nlanan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, bir haber sitesinde "Ä°ÅŸte SofranÄ±za Gelen Ã–lÃ¼ HayvanlarÄ±n GÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla kamuoyunu yanlÄ±ÅŸ bilgilendiren bir haber yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Haberde, yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye Ã¶lÃ¼ bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvanlarÄ±n getirildiÄŸi, bu hayvanlarÄ±n etlerinin vatandaÅŸlarÄ±n sofrasÄ±na geldiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve sÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden ilgili BakanlÄ±ÄŸÄ±n da haberi olduÄŸu ancak dosyanÄ±n Ã¼zerinin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nda bulunulduÄŸu ifade edilerek, "Her iki iddia da gerÃ§eklerle baÄŸdaÅŸmamaktadÄ±r." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne yer verildi.
TÃ¼rkiye'de kesimhanelere iliÅŸkin mevzuatÄ±n AB mÃ¼ktesebatÄ± ile uyumlu olduÄŸuna iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, mevzuatta belirlenen asgari teknik ve hijyen ÅŸartlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamayan kesimhanelerin iÅŸletme onay belgelerinin tek tek iptal edildiÄŸi vurgulandÄ±.
Bu Ã§erÃ§evede BakanlÄ±ÄŸÄ±n sÄ±kÄ± denetimleri sonucu, faal 750 kesimhanenin 385'inin 1 Ocak 2017 itibarÄ±yla kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirilen aÃ§Ä±klamada, bu kesimhanelerin 12'sinin Et ve SÃ¼t Kurumuna (ESK) ait olduÄŸunu, ESK'nÄ±n ayrÄ±ca 24 kesimhanede de sÃ¶zleÅŸmeli kesim yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Ä°HBAR ÃœZERÄ°NE OPERASYON
Faaliyetlerini yÃ¼rÃ¼ten 365 kesimhane konusunda ise denetimlerin sÄ±klÄ±kla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, geÃ§en yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±ndan bu yana et ve et Ã¼rÃ¼nlerine iliÅŸkin 65 bin 616 denetim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bin 640 iÅŸletmeye idari para cezasÄ± uygulandÄ±ÄŸÄ±, 35 iÅŸletme hakkÄ±nda ise savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulunulduÄŸu bildirildi. AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Habere konu edilen hayvanlar, acil kesim mevzuatÄ± Ã§erÃ§evesinde, resmi veteriner nezaretinde, bulunduklarÄ± yerde kesimi yapÄ±lmÄ±ÅŸ hayvanlardÄ±r, asla Ã¶lÃ¼ hayvanlar deÄŸildir. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden de anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± gibi acil kesimi yapÄ±lan hayvanlar, son derece rahatsÄ±z edici usullerle ve hijyen kurallarÄ±na uyulmadan nakledilmiÅŸtir. Bunu kabul etmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Habere konu olan kesimhane, ESK'nÄ±n sÃ¶zleÅŸme kesim yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir kesimhanedir. 30 Ocak 2017 tarihinde TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, SayÄ±n BakanÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ±yla, kesimhanelerde kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan teftiÅŸ baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±r. 9 Åžubat 2017 tarihinde ise bahse konu kesimhaneden, acil kesimi yapÄ±lan hayvanlarÄ±n son derece rahatsÄ±z edici usullerle ve hijyen kurallarÄ±na uyulmadan nakledildiÄŸine dair bir ihbar gelmiÅŸtir. Ä°hbar Ã¼zerine BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± derhal harekete geÃ§miÅŸtir. TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanÄ±, bizzat Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve KemalpaÅŸa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na giderek iddianÄ±n takibini istemiÅŸtir."
Ä°zmir KemalpaÅŸa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n koordinasyonunda BakanlÄ±ÄŸÄ±n mÃ¼fettiÅŸleri ve jandarma ekipleri ile kesimhaneye operasyon yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde Ä°zmir Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan 16 Åžubat'ta kesimhanenin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. AÃ§Ä±klamada, "17 Åžubat'ta ise olayda ihmali dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 11 ESK personeli BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.SoruÅŸturma, adli ve idari aÃ§Ä±dan, tÃ¼m yÃ¶nleriyle devam etmektedir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
AyrÄ±ca kesimhanelere yÃ¶nelik teknik ve hijyen denetimleri aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ vurgulanan aÃ§Ä±klamada, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± ve gÃ¼venilir gÄ±da tÃ¼ketimlerini tehdit edecek hiÃ§bir olumsuzluÄŸa mÃ¼samaha gÃ¶sterilmemiÅŸtir; bundan bÃ¶yle de gÃ¶sterilmeyecektir." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.
YurtdÄ±ÅŸÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye Ã¶lÃ¼ bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvan getirildiÄŸi iddialarÄ± Ã¼zerine aÃ§Ä±klama yapan bakanlÄ±k, konu edilen hayvanlarÄ±n acil kesim mevzuatÄ± Ã§erÃ§evesinde, resmi veteriner nezaretinde, bulunduklarÄ± yerde kesiminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve asla Ã¶lÃ¼ hayvan olmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
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