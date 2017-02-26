Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kosova'nı Karadağ ile Sınır Anlaşması’nı reddeden bağımsız uzmanlar grubu, Kosova ile Karadağ arasındaki sınır çizgisiyle ilgili yeni bilimsel delilleri açıkladılar.
Bağımsız uzmanlardan Shpejtim Bulliqi Karadağ ile Sınır Anlaşması’nın onaylanması halinde komşu ülkenin yüzölçümünün artmış olacağını söyledi.
“Karadağ 1945 yılından 2015 yılına kadar yüzölçümünün 13.812 km2 olduğunu açıklamıştır. Oysa anlaşmanın imzalanmasından sonra bu ülkenin yüzölçümü 13.882.44 km2 veya daha önceleri açıklandığından 70.44 km daha fazladır.” diye belirten Bulliqi, gerçekleştirdikleri araştırmalara değişik alanlara ait bir grup profesörün de dahil olduğunu açıkladı.
Bu iki yıllık araştırmalar süresince Karadağ ile sınır çizgisi gerçeğinin ortaya çıkması için olağanüstü bir iş çıkardıklarını kaydeden Bulliqi; yaptıkları bu işin herhangi bir siyasi maksat taşımadığını, amaçlarının Karadağ ile sınır çizgisinin hatalı belirlendiğini göstermek olduğunu ifade etti.
“Araştırma, devlet resmi delilleri esasınca sürdürülmüştür. Bu araştırmada Karadağ sınırına dair 861 resmi kamu haritası kullanılmıştır.” şeklinde bilgileri aktaran Bulliqi, Sırbistan ile gelecekte sınır çizgisinin belirlenmesinin de sorunlar yaratacağını vurguladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, "Rus işgali altındaki Kırım’da vatandaşlarımızı desteksiz bırakmayacağız" dedi
Kapıkule'de 9, Hamzabeylide 7 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
Kosova - Karadağ arasındaki sınır belirleme çalışmalarında bağımsız uzmanlardan oluşan bir grup yapıaln çalışmalar sonucunda Kosova'nın toprak kaybettiğini, Karadağ'ın ise 70.44 kilometre toprak kazandığını bildirdi.
Beyt Lahm kentinde İsrail askerleriyle Filistinli gençler arasında arbede çıktı. Olayda sekiz kişi yaralandı
PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi ziyaret eden ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel'in YPG'nin ana parçasını oluşturduğu SDG'ye ağır silah sözü verdiği iddia edildi.
BM İnsan Hakları Konseyinin 34. oturumunun ilk gününde, BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac konseye hitap edecek
İsveç'te sığınmacıların kaldığı binada kundaklama nedeniyle yangın çıktı
Azerbaycan-Ermenistan arasında sınır hattında Azerbaycan Ermanistanın insansız hava aracını düşürdü.
Kırgızistan'da muhalefet partisi lideri Ömürbek Tekebayev yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı.
Kosova lideri Thaçi, Sırbistan'ın Balkanlarda etkin olmak için Rusya'dan aldığı uçaklara güvenmesinin hata olduğunu söyledi
ABD ile Kuzey Koreli yetkililer arasında mart ayında yapılacağı iddia edilen gayriresmi görüşmeler için, ABD Dışişleri Bakanlığı Kuzey Koreli bir yetkiliye vize vermedi
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, dün sürpriz bir şekilde Irak’ı ziyaret etti.
Fransa'da bir grup aktivist, eski ABD Başkanı Barack Obama’yı ülkelerinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermek istiyor
ABD Başkanı Trump, 1920 yılından beri her yıl geleneksel olarak düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğine katılmayacağını açıkladı
Suriye konulu Cenevre 4 görüşmelerindeki muhalefet heyetinin sözcüsü Muslat, "Görüşmelerin başarısız olmasının sebebi asla biz olmayacağız" dedi
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Bulgaristan'daki Filistin Büyükelçiliğinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski tutuklu Nayif'in ölüm sebebinin ortaya çıkarılması talebiyle gösteri düzenledi