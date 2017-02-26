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14:16, 26 Şubat 2017 Pazar

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Uzmanlardan ""Kosova toprak kaybediyor" açıklaması
Uzmanlardan

Kosova - Karadağ arasındaki sınır belirleme çalışmalarında bağımsız uzmanlardan oluşan bir grup yapıaln çalışmalar sonucunda Kosova'nın toprak kaybettiğini, Karadağ'ın ise 70.44 kilometre toprak kazandığını bildirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova'nı Karadağ ile Sınır Anlaşması’nı reddeden bağımsız uzmanlar grubu, Kosova ile Karadağ arasındaki sınır çizgisiyle ilgili yeni bilimsel delilleri açıkladılar.

Bağımsız uzmanlardan Shpejtim Bulliqi Karadağ ile Sınır Anlaşması’nın onaylanması halinde komşu ülkenin yüzölçümünün artmış olacağını söyledi.

“Karadağ 1945 yılından 2015 yılına kadar yüzölçümünün 13.812 km2 olduğunu açıklamıştır. Oysa anlaşmanın imzalanmasından sonra bu ülkenin yüzölçümü 13.882.44 km2 veya daha önceleri açıklandığından 70.44 km daha fazladır.” diye belirten Bulliqi, gerçekleştirdikleri araştırmalara değişik alanlara ait bir grup profesörün de dahil olduğunu açıkladı.

Bu iki yıllık araştırmalar süresince Karadağ ile sınır çizgisi gerçeğinin ortaya çıkması için olağanüstü bir iş çıkardıklarını kaydeden Bulliqi; yaptıkları bu işin herhangi bir siyasi maksat taşımadığını, amaçlarının Karadağ ile sınır çizgisinin hatalı belirlendiğini göstermek olduğunu ifade etti.

“Araştırma, devlet resmi delilleri esasınca sürdürülmüştür. Bu araştırmada Karadağ sınırına dair 861 resmi kamu haritası kullanılmıştır.” şeklinde bilgileri aktaran Bulliqi, Sırbistan ile gelecekte sınır çizgisinin belirlenmesinin de sorunlar yaratacağını vurguladı.



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