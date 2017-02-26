Bulgaristan'a aÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda tÄ±r kuyruÄŸu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, KapÄ±kule'de 9, Hamzabeyli'de 7 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu.
TaÅŸÄ±dÄ±klarÄ± ihracat yÃ¼klerini gÃ¶tÃ¼recekleri Avrupa Ã¼lkelerine bir an Ã¶nce ulaÅŸtÄ±rmak isteyen tÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri, Bulgaristan tarafÄ±nÄ±n tÄ±r iÅŸlemlerini yavaÅŸ sÃ¼rdÃ¼rmesi nedeniyle KapÄ±kule ve Hamzabeyli sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda yoÄŸunluÄŸuna neden oldu.
TÄ±r kuyruklarÄ± KapÄ±kule'de 9, Hamzabeyli'de ise 7 kilometreye ulaÅŸtÄ±. TÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri TÃ¼rkiye'den Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmak iÃ§in sÄ±ranÄ±n kendilerine gelmesini bekliyor.
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Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± PoroÅŸenko, "Rus iÅŸgali altÄ±ndaki KÄ±rÄ±mâ€™da vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± desteksiz bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z" dedi
KapÄ±kule'de 9, Hamzabeylide 7 kilometrelik tÄ±r kuyruÄŸu oluÅŸtu
Kosova - KaradaÄŸ arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r belirleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±z uzmanlardan oluÅŸan bir grup yapÄ±aln Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda Kosova'nÄ±n toprak kaybettiÄŸini, KaradaÄŸ'Ä±n ise 70.44 kilometre toprak kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Beyt Lahm kentinde Ä°srail askerleriyle Filistinli genÃ§ler arasÄ±nda arbede Ã§Ä±ktÄ±. Olayda sekiz kiÅŸi yaralandÄ±
PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± YPG'yi ziyaret eden ABD Merkez Kuvvetler KomutanÄ± General Joseph Votel'in YPG'nin ana parÃ§asÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸu SDG'ye aÄŸÄ±r silah sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸi iddia edildi.
BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin 34. oturumunun ilk gÃ¼nÃ¼nde, BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas ve Libya BaÅŸkanlÄ±k Konseyi BaÅŸkanÄ± Serrac konseye hitap edecek
Ä°sveÃ§'te sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± binada kundaklama nedeniyle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
Azerbaycan-Ermenistan arasÄ±nda sÄ±nÄ±r hattÄ±nda Azerbaycan ErmanistanÄ±n insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.
KÄ±rgÄ±zistan'da muhalefet partisi lideri Ã–mÃ¼rbek Tekebayev yolsuzluk iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Kosova lideri ThaÃ§i, SÄ±rbistan'Ä±n Balkanlarda etkin olmak iÃ§in Rusya'dan aldÄ±ÄŸÄ± uÃ§aklara gÃ¼venmesinin hata olduÄŸunu sÃ¶yledi
ABD ile Kuzey Koreli yetkililer arasÄ±nda mart ayÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ± iddia edilen gayriresmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler iÃ§in, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Kuzey Koreli bir yetkiliye vize vermedi
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el Cubeyr, dÃ¼n sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde Irakâ€™Ä± ziyaret etti.
Fransa'da bir grup aktivist, eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obamaâ€™yÄ± Ã¼lkelerinde yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde aday gÃ¶stermek istiyor
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 1920 yÄ±lÄ±ndan beri her yÄ±l geleneksel olarak dÃ¼zenlenen Beyaz Saray Muhabirleri DerneÄŸi'nin yemeÄŸine katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerindeki muhalefet heyetinin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Muslat, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±nÄ±n sebebi asla biz olmayacaÄŸÄ±z" dedi
Filistin Halk KurtuluÅŸ Cephesi, Bulgaristan'daki Filistin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde ÅŸÃ¼pheli bir ÅŸekilde hayatÄ±nÄ± kaybeden eski tutuklu Nayif'in Ã¶lÃ¼m sebebinin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± talebiyle gÃ¶steri dÃ¼zenledi