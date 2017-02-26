14:32, 26 Åžubat 2017 Pazar

Bulgaristan'a aÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda tÄ±r kuyruÄŸu





KapÄ±kule'de 9, Hamzabeylide 7 kilometrelik tÄ±r kuyruÄŸu oluÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, KapÄ±kule'de 9, Hamzabeyli'de 7 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu. TaÅŸÄ±dÄ±klarÄ± ihracat yÃ¼klerini gÃ¶tÃ¼recekleri Avrupa Ã¼lkelerine bir an Ã¶nce ulaÅŸtÄ±rmak isteyen tÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri, Bulgaristan tarafÄ±nÄ±n tÄ±r iÅŸlemlerini yavaÅŸ sÃ¼rdÃ¼rmesi nedeniyle KapÄ±kule ve Hamzabeyli sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda yoÄŸunluÄŸuna neden oldu. TÄ±r kuyruklarÄ± KapÄ±kule'de 9, Hamzabeyli'de ise 7 kilometreye ulaÅŸtÄ±. TÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri TÃ¼rkiye'den Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmak iÃ§in sÄ±ranÄ±n kendilerine gelmesini bekliyor. Â

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