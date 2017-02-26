14:39, 26 Şubat 2017 Pazar

Poroşenko'dan Kırım'a destek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yaşayan Ukrayna halkını desteksiz bırakmayacaklarını söyledi.

Poroşenko, Kırım işgalinin başlamasının üçüncü yılı nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Üç yıl önce bugün Kırım halkının Ukrayna ile dayanışmasını gösterme amacıyla barış yürüyüşü yaptığını hatırlatan Poroşenko, “Ertesi gün Rusya açık saldırganlığa başvurdu ve milyonlarca insanı esir ederek yarımadayı ele geçirdi. Biz geçici Rus işgali altındaki Kırım’da vatandaşlarımızı desteksiz bırakmayacağız.” dedi.

Poroşenko, Ukrayna’nın uluslararası en yüksek seviyede, Birleşmiş Milletler’de, Rusya’nın Kırım’da ve Sivastopol’de insan hakları ihlalleri gerçekleştiren işgal gücü olduğunu kabul ettirmeyi başardığını belirtti.

Petro Poroşenko, “Bütün medeni dünya biliyor ki Kırım Ukrayna’dır. Mücadeleye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kırım Parlamentosu önünde 26 Şubat 2014’te Kırım Tatar Milli Meclisi ve Rus Birliği Partisinin karşı karşıya geldiği büyük mitingler yapılmıştı. Mitingiler sırasında çıkan arbedede iki kişi hayatını kaybetmiş, olaylar nedeniyle Kırım’ın Ukrayna’dan ayrılmasına neden olacak referandum konusu parlamentoda görüşülememişti. Ancak o geceden itibaren üzerlerinde hiçbir arma ve işaret bulunmayan "yeşil adamlar" diye tabir edilen askeri kıyafetli Rus yanlısı silahlı güçler Kırım Parlamentosu ve hükümet binalarını ele geçirmişti.

Yeşil adamların kontrolünde 16 Mart'ta yapılan sözde referandumda Kırım’ın Rusya'ya bağlanması yönünde karar çıkmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 21 Mart’ta Kırım ve Sivastopol'ün Rusya'ya yasa dışı ilhakını onaylamıştı.