4'ncü Uluslararası CNR Kitap Fuarı devam ediyor

Dünya Bülteni/Haber Merkezi
Yeşilköy'de Dünya Ticaret Merkezinde organize edilen 4'üncü Uluslararası CNR Kitap Fuarı 24 Şubat tarihinde ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Resmî açılış töreni Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 25 Şubat 2017 günü yapılan fuarda açılış programı, fuarın ana organizasyonunu sağlayan Basın Yayın Birliği Başkanı Münir Üstün'ün konuşması ile başladı
Daha sonra TC Kültür ve Turizm Bakani Sn.Nabi Avcı kürsüye geldi.
Son olarak da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 4. Uluslararasi Kitap Fuarının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunlar söyledi:
"Biz kendi tarihimizi yazmayınca, bizim edebiyat camiamız bu konuları eserlerinde işlemeyince maalesef başkalarına esir oluyoruz." diyen Erdoğan, "Bu ülke on yıllar boyunca 'Gece Yarısı Ekspresi' gibi üçüncü sınıf kara propaganda filmlerinin lekesini temizlemekle uğraşmıştır. Emin olun bu mücadele farklı bir şekilde bugün de devam ediyor. Son yıllarda yaşadığımız hadiselerin uluslararası medya kuruluşları tarafından nasıl bir çifte standartla aktarıldığını eminim sizler de çok iyi biliyorsunuz. Teröristleri kahramanlaştıran, gerçek mağdurları yok sayan, ülkemizi ve devletimizi töhmet altında bırakan yayınların gerisinde art niyetli bir kurgu bulunuyor. Ülkemize yönelik bu tavrın en çarpıcı örneklerinden biri de kuşkusuz 15 Temmuz darbe girişimidir." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"(15 Temmuz) O gece yaşananların farklı etkinlikler, farklı edebiyat ve sanat dalları aracılığıyla tekrar tekrar işlenmesi büyük önem arz ediyor. Bu mirasa sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Her hadisede olduğu gibi bu konularda da başkalarının insafına, vicdanına, çalışmalarına bel bağlayamayız. Ödünç akılla, ödünç kavramlarla, sipariş çalışmalarla bir yere varamayacağımızı artık kabul etmeliyiz.
Gösterilen onca çabaya rağmen ülkemizdeki kitap okuma oranlarını arzu ettiğimiz seviyelere çıkaramadığımızı üzüntüyle ifade etmek durumundayım. Günde 3-5 saatini televizyona, çok daha fazlasını internete ayıran insanımızın kitap okumaya hasrettiği sürenin yılda 10 saati bulmaması bize asla yakışmayan bir tablodur. 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen, bölgesinde ve küresel ölçekte iddiaları olan bir ülkenin kitap okuma oranının da buna uygun olması gerekir."
Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Sayin Recep Tayyip Erdoğan'a, Basın Yayın Birliği Başkanı Sn Münir Üstün ve Basın Yayın Birliği YK Üyesi ve aynı zamanda büyük usta Necip Fazil Kısakürek'in torunu Sn. Emrah Kısakürek tarafından hediyeleri takdim edildi
Daha sonra Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Nabi Avcı, Kitap Fuarı onur konuğu usta çizer Sayın Hasan Aycın'a teşekkür plaketi takdim ettiler
Açılış töreni ve konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Sn Recep Tayyip Erdoğan, Kültür Bakani, mülki erkan ve fuar organizatörü kurum temsilcileri Kitap Fuarı açılış kurdelesini birlikte kestiler
Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet daha sonra fuarda stantları ziyaret ettiler
Fuar çerçevesinde yapılan bir diğer çalışma da Fellowship programı.
Türk yayıncılığı 60 bine yaklaşan başlıkta, 500 milyonu geçen kitap tirajı ve 2 milyar 500 milyon Doları aşan cirosuyla nicel olarak dünyanın 11. yayıncılık ekonomisi konumuna yükselmiş bulunuyor Bu önemli konum, gerek yeni pazarlara açılmakla gerekse farklı ülkelerden yatırımcıların Türkiye’de iş yapmalarını sağlamakla daha ileri noktalara doğru yol alıyor.
Bu maksatla TBYM, BYB ve DEKMEB (Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Basın Yayın Birliği ve Ders ve Kültür Kitapları Meslek Birliği) tarafından “AfroAvrAsya Uluslararası Yayıncılık Forumu ve Fuarı” projesi geliştirilerek 2016 yılı CNR Kitap Fuarı ile ilk adım atılmış ve bir Fellowship Programı organize edilmiş bulunuyor.
24 Şubat'ta başlayan, resmî açılışı Sn. Cumhurbaşkanımızın da katılımı ile 25 Şubat tarihinde yapılan ve 05 Mart 2017 tarihine kadar sürecek olan 4. CNR Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile birlikte bu proje 14 Arap ülkesinden 72 yayınevi katılımıyla büyürken, 24-27 Şubat 2017 tarihlerinde de 30 yayınevi sahibi konukla Fellowship Programı çalışma toplantıları, iş yemekleri ve ziyaretlerden oluşan bir profesyoneller buluşması icra edilmekte.
Arap yayıncılarla yapılan bu çalışmanın başka ülke yayıncıları ile de benzer birliktelikler düzenlenerek geliştirilmesi düşünülmekte
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