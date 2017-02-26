14:54, 26 Åžubat 2017 Pazar

Libya'da Tobruk gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Libya'nÄ±n doÄŸusundaki Bingazi kentinde Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne (TM) baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lere ait bir konvoya dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 2 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 5 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

TM'ye baÄŸlÄ± "Saika GÃ¼Ã§leri" SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Milud ez-Zevi, Bingazi kentinin kÄ±rsalÄ±ndaki El-Hevari bÃ¶lgesi yakÄ±nlarÄ±nda Saika GÃ¼Ã§leri'ne ait bir konvoyun bomba yÃ¼klÃ¼ bir araÃ§la hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Zevi, Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lara iliÅŸkin bilgi vermedi.

"309 Cevarih TugaylarÄ±" BasÄ±n Ofisi sorumlusu Muhammed el-Azavmi ise sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 2 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 5'inin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Bingazi'nin batÄ±sÄ±nda yer alan Sidi Ferac bÃ¶lgesinde Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Bingazi Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Albay Salah Huveydi'nin konvoyunun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda bombalÄ± araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸ, Huveydi saldÄ±rÄ±dan saÄŸ kurtulmuÅŸtu.

ÃœLKEDEKÄ° ÃœÃ‡ YÃ–NETÄ°M

BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) Ã§abalarÄ±yla yapÄ±lan Suheyrat gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ardÄ±ndan Ã¼lkede Ã¼Ã§ ayrÄ± yÃ¶netim ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, Muhammed SÃ¼veyhli'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Devlet YÃ¼ksek Konseyi, Trablus'ta Fayiz es-Serrac liderliÄŸindeki Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti ile baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Akile Salih'in Ã¼stlendiÄŸi Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin meÅŸruiyeti kabul edildi.

AyrÄ±ca Halife Guveyl liderliÄŸindeki Ulusal KurtuluÅŸ HÃ¼kÃ¼meti Devlet YÃ¼ksek Konseyi'ne baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Trablus'ta yÃ¶netimde sÃ¶z sahibi olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Son gÃ¼nlerde Ã¼lke medyasÄ±na yansÄ±yan haberlerde, Guveyl'e baÄŸlÄ± hareket eden Ulusal MuhafÄ±zlar adlÄ± silahlÄ± bir grubun Trablus'taki gÃ¼Ã§ gÃ¶sterisi, eleÅŸtirilere neden oldu.

KÄ°M KÄ°MÄ° DESTEKLÄ°YOR?

Libya'da Kaddafi'nin devrilmesinden sonra baÅŸlayan silahlÄ± mÃ¼cadele sÄ±rasÄ±nda birÃ§ok silahlÄ± grup ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

23 ayrÄ± grubun iÃ§inden Ã§Ä±kan silahlÄ± gruplarÄ±n baÅŸÄ±nÄ± Trablus'taki Milli Genel Kongreyi destekleyen "Fecr-i Libya" adÄ±yla bilinen Ã¶rgÃ¼t Ã§ekiyor. SÃ¶z konusu Ã¶rgÃ¼tle birlikte Trablus hÃ¼kÃ¼metini 11 silahlÄ± grubun desteklediÄŸi belirtiliyor.

Buna karÅŸÄ±lÄ±k Tobruk'taki Temsilciler Meclisini destekleyen silahlÄ± gruplarÄ±n baÅŸÄ±nda Emekli General Halife Hafter geliyor. Hafter, "Onur Operasyonu" adÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸimiyle hatÄ±rlanÄ±yor. General Hafter'e baÄŸlÄ± askeri gÃ¼Ã§ler halihazÄ±rda Ã¼lkede "terÃ¶rle mÃ¼cadele"yi gerekÃ§e gÃ¶stererek faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ãœlkenin doÄŸusunda konuÅŸlanan Tobruk hÃ¼kÃ¼meti ve onun askeri kanadÄ± sayÄ±lan Hafter'in; MÄ±sÄ±r, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) ve ÃœrdÃ¼n tarafÄ±ndan desteklendiÄŸi iddia ediliyor. ÃœrdÃ¼n ve Fransa'nÄ±n aÃ§Ä±k destek verdiÄŸi Hafter'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lere MÄ±sÄ±r ve BAE'nin desteÄŸi ise resmi makamlar tarafÄ±ndan ÅŸu ana kadar doÄŸrulanmadÄ±.

FRANSA DA BÃ–LGEDE

Fransa Devlet BaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande'Ä±n 20 Temmuz 2016'da Fransa'nÄ±n Libya'da istihbarat amacÄ±yla asker bulundurduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ± dikkati Ã§ekti.

O zamana kadar Libya'da herhangi bir gruba askeri destek verdiÄŸi iddialarÄ±nÄ± reddeden Fransa, Hafter'in "Onur Operasyonu"nda gÃ¶rev yapan Ã¼Ã§ FransÄ±z askerin cesetlerinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼kten sonra medyada yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu itirafÄ± yapmaya mecbur kaldÄ±.

RUSYA HAFTER'E YAKIN

Libya'da nÃ¼fuz mÃ¼cadelesi veren Rusya da Tobruk HÃ¼kÃ¼meti'nin silahlÄ± gÃ¼cÃ¼ ve iki yÄ±ldÄ±r Trablus yÃ¶netimine karÅŸÄ± silahlÄ± mÃ¼cadele veren Hafter ile yakÄ±n iliÅŸkilere sahip.

Hafter geÃ§en yÄ±l Rusya'ya iki kez ziyarette bulundu. Son olarak 11 Ocak'ta Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda demir atan Rus savaÅŸ gemisini ziyaret eden General Hafter, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov'la gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi. Rus yetkililer, Hafter'i Libya'daki en etkin kiÅŸiler arasÄ±nda kabul ederek, destekliyor.

BM SERRAC'I DESTEKLÄ°YOR

BM'nin destek verdiÄŸi Serrac'Ä±n kurduÄŸu Ulusal Birlik HÃ¼kÃ¼meti ise uluslararasÄ± alanda en Ã§ok desteklenen yÃ¶netim olarak Ã¼lkede varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Buna raÄŸmen UMH'nin Ã¼lkede taraflarÄ± Ã§atÄ±sÄ± altÄ±na alma konusundaki baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± da gÃ¼n geÃ§tikÃ§e derinleÅŸiyor.

BUGÃœNE NASIL GELÄ°NDÄ°?

Tunus'ta 14 Ocak 2011'de devrik lider Zeynel Abidin Bin Ali'nin Ã¼lkeden ayrÄ±lmasÄ±yla baÅŸlayan Arap BaharÄ± rÃ¼zgarÄ± bÃ¶lge Ã¼lkelerine de esti. MÄ±sÄ±r'da 25 Ocak'ta patlak veren halk ayaklanmasÄ± ve HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek'in devrilmesiyle de hÄ±z kazandÄ±.

MÄ±sÄ±r'Ä±n ardÄ±ndan Arap BaharÄ±'nÄ±n ateÅŸi Libya'ya sÄ±Ã§radÄ±. Libya'da ilk olarak 7 Åžubat 2011'de Devlet BaÅŸkanÄ± Muammer Kaddafi'ye karÅŸÄ± "barÄ±ÅŸÃ§Ä±l" gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi. BarÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steriler daha sonra Kaddafi yÃ¶netiminin gÃ¶stericilere karÅŸÄ± "orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§" kullanmasÄ±yla farklÄ± bir boyuta evrildi. GÃ¶sterileri bastÄ±rmak amacÄ±yla aÄŸÄ±r silahlar kullanÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan bazÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin gÃ¶stericilere katÄ±lmasÄ± sonrasÄ±nda "barÄ±ÅŸÃ§Ä±l" gÃ¶steriler silahlÄ± mÃ¼cadeleye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

FRANSA'NIN BOMBALARI

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te 19 Mart'ta dÃ¼zenlenen uluslararasÄ± toplantÄ±dan, sivillerin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in Libya'ya uluslararasÄ± mÃ¼dahale aÃ§Ä±klamalarÄ± Ã§Ä±karken aynÄ± gÃ¼n iÃ§inde FransÄ±z uÃ§aklarÄ± Kaddafi gÃ¼Ã§lerini bombalamaya baÅŸladÄ±.

SaldÄ±rÄ±larÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan sonra Kaddafi kendi memleketi Sirte'ye Ã§ekildi. 20 Ekim'de Trablus gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan ele geÃ§irilen Kaddafi'nin Sirte'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yayÄ±nlandÄ±.

Kaddafi'nin devrilmesiyle sonuÃ§lanan sÃ¼reÃ§te 23 Åžubat'ta kurulan GeÃ§ici Ulusal Konsey, Trablus'ta yÃ¶netime geldi. Ãœlkede ilk kez 7 Temmuz 2012'de meclis seÃ§imleri gerÃ§ekleÅŸti. SeÃ§imler sonucunda GeÃ§ici Ulusal Konsey, yerini Milli Genel Kongreye devretti. HÃ¼kÃ¼meti kurmak iÃ§in yÃ¶netime gelen kongrenin gÃ¶revleri arasÄ±nda referandum la onaylanacak yeni anayasayÄ± hazÄ±rlamak da bulunuyordu.

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