15:17, 26 Åžubat 2017 Pazar

Fransa'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yardÄ±m edenler baskÄ± gÃ¶rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'teki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± merkezlerinin yetersiz ÅŸartlarÄ± tepki toplarken sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yardÄ±m etmek isteyen kuruluÅŸlar baskÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor.

Paris'in kuzeyindeki La Chapelle sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± merkezinde kalanlara yardÄ±m eden Wilson VatandaÅŸ GiriÅŸimi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Clarisse Bouthier, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± merkezinin ÅŸartlarÄ±nÄ± ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik yardÄ±m faaliyetlerinde Ã§Ä±karÄ±lan zorluklarÄ± AA muhabirine anlattÄ±.

YardÄ±m faaliyetleri sÄ±rasÄ±nda sÄ±kÄ± sÄ±k engellendiklerini belirten Bouthier, "Fransaâ€™da yetkililerden Ã§ok baskÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Ã‡oÄŸu kez yardÄ±m daÄŸÄ±tÄ±rken engelleniyoruz. Buna anlam veremiyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ bu aylardÄ±r yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir faaliyet. BirÃ§ok giriÅŸimci sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde davranÄ±yor. Elbiselerini ve yiyeceklerini paylaÅŸan insanlar var. Bazen 135 avro para cezasÄ± veriliyor. Bu durum bÃ¼tÃ§emizi zorlayabiliyor." dedi.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin yardÄ±msever insanlara kÃ¶tÃ¼ muamele ettiÄŸini vurgulayan Bouthier, "BirÃ§ok kez polis mÃ¼dahalesiyle ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde silah zoruyla merkezden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±k. Bunu anlamakta zorlanÄ±yoruz. Biz o insanlarÄ± yediriyoruz, giydiriyoruz. Devlet bunu yapmÄ±yor. Ä°nsanlar gÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼nde Ã¶lmeden lÃ¼tfen bizi bÄ±rakÄ±n onlara yardÄ±m edelim." diye konuÅŸtu.

SIÄžINMACILARIN GRUPLAÅžMASI KARÅžISI GRUP

Bouthier, Fransa'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± sonrasÄ± insanlarÄ±n yardÄ±ma daha fazla ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu belirterek "KamplarÄ± boÅŸalttÄ±lar Ã§Ã¼nkÃ¼ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n herhangi bir ÅŸekilde gruplaÅŸmasÄ± ve kamplaÅŸmasÄ±na karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir politika var. Kamplardaki ÅŸartlar gittikÃ§e daha kÃ¶tÃ¼leÅŸmeye baÅŸladÄ±. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ± arttÄ±kÃ§a battaniye ve Ã§adÄ±rlar yetmemeye baÅŸladÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Merkezin 500 metre yakÄ±nÄ±nda oluÅŸturulmuÅŸ bir komÅŸular grubu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Bouthier, Dunkerqueâ€™deki soÄŸuk hava dalgasÄ±ndan sonra kente Ã¶nemli bir sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± grubunun akÄ±n ettiÄŸini anlattÄ±. Bouthier, Ã¶nceleri fÄ±rÄ±nlardan ekmek alÄ±p sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in seferber olmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±, sonrasÄ±nda ise mahallede dÃ¼zenli bir yapÄ± oluÅŸturarak her gÃ¼n sabah kahvaltÄ±sÄ± verdiklerini aktardÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 3 ay Ã¶nce aÃ§Ä±lan La Chapelle sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± merkezi 400 kiÅŸilik barÄ±nma kapasitesine sahip ancak aÅŸÄ±rÄ± doluluk nedeniyle gerekli hizmetler verilemiyor.

Paris Belediye BaÅŸkanÄ± Anne Hidalgo, kentte kapasitesi dolan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±nÄ±n ÅŸartlarÄ±nÄ±n "dayanÄ±lmaz" bir hal almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Paris Belediyesinin verilerine gÃ¶re, ÅŸehirde 3 aydÄ±r faaliyet gÃ¶steren geÃ§ici sÄ±ÄŸÄ±nma merkezlerinde yaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸi yaÅŸÄ±yor. Merkezlerde yaÅŸayanlarÄ±n yÃ¼zde 40'Ä± Afganistan, yÃ¼zde 30'u SudanlÄ± gÃ¶Ã§menlerden oluÅŸuyor.

Calais kentindeki derme Ã§atma Ã§adÄ±r ve barakalardan oluÅŸan Jungle kampÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollandeâ€™Ä±n talimatÄ±yla daÄŸÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

KampÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± sonrasÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar Paris ve diÄŸer kentlerde kurulan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± merkezlerine gÃ¶nderilmiÅŸti. Fransa, bu kamplarÄ±n koÅŸullarÄ± yÃ¼zÃ¼nden uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n ve sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin sert tepkisine hedef oluyor.