Fransa'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yardÄ±m edenler baskÄ± gÃ¶rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'teki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± merkezlerinin yetersiz ÅŸartlarÄ± tepki toplarken sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yardÄ±m etmek isteyen kuruluÅŸlar baskÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor.
Paris'in kuzeyindeki La Chapelle sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± merkezinde kalanlara yardÄ±m eden Wilson VatandaÅŸ GiriÅŸimi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Clarisse Bouthier, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± merkezinin ÅŸartlarÄ±nÄ± ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik yardÄ±m faaliyetlerinde Ã§Ä±karÄ±lan zorluklarÄ± AA muhabirine anlattÄ±.
YardÄ±m faaliyetleri sÄ±rasÄ±nda sÄ±kÄ± sÄ±k engellendiklerini belirten Bouthier, "Fransaâ€™da yetkililerden Ã§ok baskÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Ã‡oÄŸu kez yardÄ±m daÄŸÄ±tÄ±rken engelleniyoruz. Buna anlam veremiyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ bu aylardÄ±r yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir faaliyet. BirÃ§ok giriÅŸimci sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde davranÄ±yor. Elbiselerini ve yiyeceklerini paylaÅŸan insanlar var. Bazen 135 avro para cezasÄ± veriliyor. Bu durum bÃ¼tÃ§emizi zorlayabiliyor." dedi.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin yardÄ±msever insanlara kÃ¶tÃ¼ muamele ettiÄŸini vurgulayan Bouthier, "BirÃ§ok kez polis mÃ¼dahalesiyle ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde silah zoruyla merkezden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±k. Bunu anlamakta zorlanÄ±yoruz. Biz o insanlarÄ± yediriyoruz, giydiriyoruz. Devlet bunu yapmÄ±yor. Ä°nsanlar gÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼nde Ã¶lmeden lÃ¼tfen bizi bÄ±rakÄ±n onlara yardÄ±m edelim." diye konuÅŸtu.
SIÄžINMACILARIN GRUPLAÅžMASI KARÅžISI GRUP
Bouthier, Fransa'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± sonrasÄ± insanlarÄ±n yardÄ±ma daha fazla ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu belirterek "KamplarÄ± boÅŸalttÄ±lar Ã§Ã¼nkÃ¼ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n herhangi bir ÅŸekilde gruplaÅŸmasÄ± ve kamplaÅŸmasÄ±na karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir politika var. Kamplardaki ÅŸartlar gittikÃ§e daha kÃ¶tÃ¼leÅŸmeye baÅŸladÄ±. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ± arttÄ±kÃ§a battaniye ve Ã§adÄ±rlar yetmemeye baÅŸladÄ±." ifadelerini kullandÄ±.
Merkezin 500 metre yakÄ±nÄ±nda oluÅŸturulmuÅŸ bir komÅŸular grubu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Bouthier, Dunkerqueâ€™deki soÄŸuk hava dalgasÄ±ndan sonra kente Ã¶nemli bir sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± grubunun akÄ±n ettiÄŸini anlattÄ±. Bouthier, Ã¶nceleri fÄ±rÄ±nlardan ekmek alÄ±p sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in seferber olmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±, sonrasÄ±nda ise mahallede dÃ¼zenli bir yapÄ± oluÅŸturarak her gÃ¼n sabah kahvaltÄ±sÄ± verdiklerini aktardÄ±.
YaklaÅŸÄ±k 3 ay Ã¶nce aÃ§Ä±lan La Chapelle sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± merkezi 400 kiÅŸilik barÄ±nma kapasitesine sahip ancak aÅŸÄ±rÄ± doluluk nedeniyle gerekli hizmetler verilemiyor.
Paris Belediye BaÅŸkanÄ± Anne Hidalgo, kentte kapasitesi dolan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±nÄ±n ÅŸartlarÄ±nÄ±n "dayanÄ±lmaz" bir hal almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Paris Belediyesinin verilerine gÃ¶re, ÅŸehirde 3 aydÄ±r faaliyet gÃ¶steren geÃ§ici sÄ±ÄŸÄ±nma merkezlerinde yaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸi yaÅŸÄ±yor. Merkezlerde yaÅŸayanlarÄ±n yÃ¼zde 40'Ä± Afganistan, yÃ¼zde 30'u SudanlÄ± gÃ¶Ã§menlerden oluÅŸuyor.
Calais kentindeki derme Ã§atma Ã§adÄ±r ve barakalardan oluÅŸan Jungle kampÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollandeâ€™Ä±n talimatÄ±yla daÄŸÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
KampÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± sonrasÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar Paris ve diÄŸer kentlerde kurulan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± merkezlerine gÃ¶nderilmiÅŸti. Fransa, bu kamplarÄ±n koÅŸullarÄ± yÃ¼zÃ¼nden uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n ve sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin sert tepkisine hedef oluyor.
Ã‡eÅŸitli illerden gÃ¶nderilen zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lar, Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±
Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri yaklaÅŸÄ±rken anketlerde birinci sÄ±rada yer alan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ lider Le Pen'e karÅŸÄ± protesto gÃ¶sterileri ÅŸiddet olaylarÄ±na sahne oluyor
Fransa'nÄ±n Filistin Devleti'ni tanÄ±masÄ±nÄ±n vakti geldiÄŸini belirten 153 FransÄ±z senatÃ¶r ve milletvekili, CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande'a hitaben yazdÄ±klarÄ± bildiride, gÃ¶rev sÃ¼resi sona ermeden bu gÃ¶revi yerine getirmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Yangon'da yaklaÅŸÄ±k on bin kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen tÃ¶rene, Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Suu Ã‡ii de katÄ±ldÄ±
Sur Bahir kÃ¶yÃ¼nde bulunan Nahbe'l Esasiyye ilkokulu Ã¶ÄŸrencileri, Ä°srail'in, Hamas'Ä±n idaresinde olduÄŸu gerekÃ§esiyle okullarÄ±nÄ± kapatma kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Wilson VatandaÅŸ GiriÅŸimi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bouthier, "Fransaâ€™da yetkililerden Ã§ok baskÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Ã‡oÄŸu kez yardÄ±m daÄŸÄ±tÄ±rken engelleniyoruz. Buna anlam veremiyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ bu aylardÄ±r yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir faaliyet" dedi
Bingazi kentinde TM'ye baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lere ait bir konvoya dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 5 kiÅŸi yaralandÄ±
Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± PoroÅŸenko, "Rus iÅŸgali altÄ±ndaki KÄ±rÄ±mâ€™da vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± desteksiz bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z" dedi
KapÄ±kule'de 9, Hamzabeylide 7 kilometrelik tÄ±r kuyruÄŸu oluÅŸtu
Kosova - KaradaÄŸ arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r belirleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±z uzmanlardan oluÅŸan bir grup yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda Kosova'nÄ±n toprak kaybettiÄŸini, KaradaÄŸ'Ä±n ise 70.44 kilometre toprak kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Beyt Lahm kentinde Ä°srail askerleriyle Filistinli genÃ§ler arasÄ±nda arbede Ã§Ä±ktÄ±. Olayda sekiz kiÅŸi yaralandÄ±
PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± YPG'yi ziyaret eden ABD Merkez Kuvvetler KomutanÄ± General Joseph Votel'in YPG'nin ana parÃ§asÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸu SDG'ye aÄŸÄ±r silah sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸi iddia edildi.
BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin 34. oturumunun ilk gÃ¼nÃ¼nde, BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas ve Libya BaÅŸkanlÄ±k Konseyi BaÅŸkanÄ± Serrac konseye hitap edecek
Ä°sveÃ§'te sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± binada kundaklama nedeniyle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
Azerbaycan-Ermenistan arasÄ±nda sÄ±nÄ±r hattÄ±nda Azerbaycan ErmanistanÄ±n insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.
KÄ±rgÄ±zistan'da muhalefet partisi lideri Ã–mÃ¼rbek Tekebayev yolsuzluk iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.