15:37, 26 Åžubat 2017 Pazar

Antalya'da deprem





Antalya'nÄ±n Korkuteli Ä°lÃ§esi'nde Richter Ã–lÃ§eÄŸi'ne gÃ¶re 3.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine gÃ¶re, merkez Ã¼ssÃ¼ Korkuteli'nin BÃ¼yÃ¼kkÃ¶y Mahallesi yakÄ±nlarÄ± olan deprem saat 14.22'de meydana geldi. Yerin 8.7 kilometre derinliÄŸindeki depremde ilk belirlemelere gÃ¶re her hangi bir hasar oluÅŸmadÄ±.

Ä°lgili Konular antalya deprem

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.