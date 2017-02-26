15:42, 26 Åžubat 2017 Pazar

Okul kapatan Ä°srail'e tepki





Sur Bahir kÃ¶yÃ¼nde bulunan Nahbe'l Esasiyye ilkokulu Ã¶ÄŸrencileri, Ä°srail'in, Hamas'Ä±n idaresinde olduÄŸu gerekÃ§esiyle okullarÄ±nÄ± kapatma kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DoÄŸu KudÃ¼s'te onlarca ilkokul Ã¶ÄŸrencisi, Ä°srail tarafÄ±ndan Hamas'Ä±n idaresinde olduÄŸu gerekÃ§esiyle kapatÄ±lmasÄ±na karar verilen okullarÄ± Ã¶nÃ¼nde gÃ¶steri dÃ¼zenledi. DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n gÃ¼neyindeki Sur Bahir kÃ¶yÃ¼nde bulunan Nahbe'l Esasiyye ilkokulu Ã¶ÄŸrencileri, Ä°srail'in, Hamas'Ä±n idaresinde olduÄŸu gerekÃ§esiyle okullarÄ±nÄ± kapatma kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi. Ã–ÄŸrenci velileri ise yaptÄ±klarÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada kapatma kararÄ±nÄ± kÄ±nayÄ±p, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n baÅŸka okullara gÃ¶nderilmesinin kabul edilemez olduÄŸunu belirtti. AÃ§Ä±klamada okulun kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n 250 Ã¶ÄŸrencinin geleceÄŸini tehdit ettiÄŸi ifade edildi.

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