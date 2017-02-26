15:50, 26 Åžubat 2017 Pazar

Suikasta uÄŸrayan MÃ¼slÃ¼man avukat iÃ§in Myanmar'da tÃ¶ren

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Myanmar'da geÃ§en ay suikasta uÄŸrayan iktidardaki Demokrasi Ä°Ã§in Ulusal Birlik Partisinin (NLD) Hukuk DanÄ±ÅŸmanÄ± ve YÃ¼ksek Mahkeme avukatÄ± Ko Ni, Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k kentlerinden Yangon'da yaklaÅŸÄ±k on bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle anÄ±ldÄ±.

Anma tÃ¶reninde, Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii'nin yanÄ± sÄ±ra devlet erkanÄ±, toplumun ileri gelenleri ve aile Ã¼yeleri de yer aldÄ±.

Burada konuÅŸan Su Ã‡ii, Ko Ni'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n NLD partisi ve Ã¼lke iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir kayÄ±p olduÄŸunu ifade etti.

Avukat Ko Ni, geÃ§en ay bazÄ± hÃ¼kÃ¼met yetkilileri ve Ã¼lkedeki MÃ¼slÃ¼man liderlerle Endonezya gezisi dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nde Yangon HavaalanÄ±'nda yanÄ±na yaklaÅŸan saldÄ±rgan tarafÄ±ndan baÅŸÄ±na ateÅŸ edilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

MyanmarlÄ± insan haklarÄ± savunucusu 65 yaÅŸÄ±ndaki Ko Ni, aralarÄ±nda MÃ¼slÃ¼man toplumunun Ã¼yeleri ile hÃ¼kÃ¼met yetkilileri, Budist rahipler ve diÄŸer dinlerin temsilcilerinin de olduÄŸu binlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cenaze tÃ¶reniyle topraÄŸa verilmiÅŸti.

Ko Ni'yi havaalanÄ±nda taksiye binmek Ã¼zereyken Ã¶ldÃ¼ren 53 yaÅŸÄ±ndaki suikastÃ§Ä± Kyi Lin kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken kendini durdurmaya Ã§alÄ±ÅŸan taksiciyi de vurmuÅŸtu. SaldÄ±rganÄ±n vurduÄŸu taksici kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SaldÄ±rgan, polis tarafÄ±ndan yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.

Anayasa uzmanÄ± Ni, 2008 yÄ±lÄ±nda askeri cunta tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan anayasa taslaÄŸÄ±nda yapÄ±lacak deÄŸiÅŸiklikler iÃ§in NLD'ye danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ni ayrÄ±ca Ã¼lkede MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik temel hak ihlallerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilebilmesi iÃ§in MÃ¼slÃ¼man Avukatlar Barosu kurmuÅŸtu.