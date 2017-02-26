KÄ±rÄ±m TÃ¼rklerinden KÄ±rÄ±m'Ä±n iÅŸgali protestosu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KÄ±rÄ±m TÃ¼rkleri KÃ¼ltÃ¼r ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi Ã¼yeleri, KÄ±rÄ±m'Ä±n iÅŸgal edilmesinin 3. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Rusya'nÄ±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼ne siyah Ã§elenk bÄ±raktÄ±.
BeyoÄŸlu Odakule Ã¶nÃ¼nde bir araya gelen ve Ã§eÅŸitli dÃ¶vizler taÅŸÄ±yan grup, sloganlar eÅŸliÄŸinde Rusya'nÄ±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na yÃ¼rÃ¼dÃ¼.
Burada saygÄ± duruÅŸunda bulunan grup, Ä°stiklal MarÅŸÄ± ile KÄ±rÄ±m MarÅŸÄ±nÄ± okudu, dua etti.
Grup adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Elif BaÄŸÄ±ÅŸ, Rusya Federasyonu'nun KÄ±rÄ±m'Ä± uluslararasÄ± anlaÅŸma ve kurallarÄ± hiÃ§e sayarak iÅŸgal ettiÄŸini sÃ¶yledi.
3 yÄ±ldÄ±r KÄ±rÄ±m'da iÅŸgalin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten BaÄŸÄ±ÅŸ, ''KÄ±rÄ±m, KÄ±rÄ±m TÃ¼rklerinin ebedi vatanÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸgal'in baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden itibaren dÃ¼nyanÄ±n her yerinde olan KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±, iÅŸgale karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± ve mÃ¼cadelelerini sÃ¼rdÃ¼receklerini belirtmiÅŸlerdir.'' dedi.
BaÄŸÄ±ÅŸ, yaÅŸanan sÃ¼re zarfÄ±nda iÅŸgali meÅŸrulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ yolun denendiÄŸini ifade etti.
Grup, aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan konsolosluk binasÄ±nÄ±n duvarÄ±na siyah Ã§elenk bÄ±raktÄ±.
KÄ±rÄ±m'Ä±n iÅŸgal edilmesinin 3. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Rusya'nÄ±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼ne siyah Ã§elenk bÄ±rakÄ±ldÄ±
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