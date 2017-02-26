16:04, 26 Åžubat 2017 Pazar

Hollande'a "Filistin Devleti'ni tanÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa Meclisi ve Senatosundan 153 seÃ§ilmiÅŸ, CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande'a hitaben bir bildiri yayÄ±nlayarak Fransa'nÄ±n Filistin Devleti'ni tanÄ±masÄ±nÄ±n zamanÄ± geldiÄŸini ve Hollande'Ä±n gÃ¶rev sÃ¼resi sona ermeden bunu yapmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Fransa'nÄ±n Filistin Devleti'ni tanÄ±masÄ±na yÃ¶nelik 153 milletvekili ve senatÃ¶rÃ¼n imzaladÄ±ÄŸÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande'a aÃ§Ä±k Ã§aÄŸrÄ± metni haftalÄ±k Le Journal du Dimanche gazetesinde yayÄ±nlandÄ±. Sosyalist senatÃ¶r Gilbert Roger'in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±da, Fransa hÃ¼kÃ¼meti ve CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande'Ä±n OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸÄ± iÃ§in inisiyatif aldÄ±klarÄ± belirtiliyor ve bu inisiyatifin ve verilen sÃ¶zlerin uygulamaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi gerektiÄŸi ifade edildi. Hollande'Ä±n birÃ§ok kez mÃ¼zakerelerin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ve eÅŸit ÅŸartlarda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi ÅŸartÄ±yla sonuÃ§ vereceÄŸine deÄŸindiÄŸi vurgulanan bildiride, "MÃ¼zakerelerin eÅŸit bir ÅŸekilde, iki devlet arasÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesinin zamanÄ± geldi" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Meclis ve Senatoda Ã§oÄŸunluÄŸunu sosyalistlerin oluÅŸturduÄŸu milletvekilleri ve senatÃ¶rlerin imzaladÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ± metninde, Fransa'nÄ±n tarihi sorumluluklarÄ± olduÄŸunun altÄ± Ã§iziliyor ve "CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande'Ä±n Filistin Devleti'ni tanÄ±yarak bu tarihi randevuyu kaÃ§Ä±rmamasÄ± gerektiÄŸi" kaydedildi. Ã‡aÄŸrÄ± metninde ayrÄ±ca Hollande'a gÃ¶rev sÃ¼resi sona ermeden Filistin Devleti'ni tanÄ±yarak bu fÄ±rsatÄ± geri Ã§evirmemesi istendi.

Fransa hÃ¼kÃ¼metine Filistin Devleti'ni tanÄ±mayÄ± tavsiye eden tasarÄ±, 2014 sonunda Fransa Meclisi ve Senatosunda oylanarak kabul edilmiÅŸti. TasarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada hÃ¼kÃ¼met adÄ±na konuÅŸan dÃ¶nemin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Laurent Fabius, "Fransa Filistin'i tanÄ±yacak. Soru ne zaman ve nasÄ±l olacaÄŸÄ±dÄ±r." demiÅŸti. Fabius daha sonra da OrtadoÄŸu'da barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerinin yeniden baÅŸlamasÄ± ve sonuca gidilmesi iÃ§in iki yÄ±llÄ±k bir sÃ¼reden bahsetmiÅŸ ve "Ä°ki yÄ±l iÃ§erisinde bir sonuÃ§ alÄ±namazsa Fransa Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapacak" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Fabius'un bu aÃ§Ä±klamasÄ±, Fransa Filistin Devleti'ni iki yÄ±l sonra tanÄ±yacak ÅŸeklinde yorumlanmÄ±ÅŸtÄ±.