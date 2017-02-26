Fransa'da Le Pen karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler artÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri yaklaÅŸÄ±rken seÃ§im kampanyalarÄ± son hÄ±zÄ±yla devam ediyor. Anketlerde birinci sÄ±rada gÃ¶sterilen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ Ulusal Cephe Partisi (FN) lideri Marine Le Pen'in Ã¼lkenin kuzeybatÄ±sÄ±nda bulunan Nantes kentinde dÃ¼zenleyeceÄŸi mitingi protesto eden grupla gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Nantes ÅŸehir meydanÄ±nda toplanan sol ve aÅŸÄ±rÄ± sol gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ yaklaÅŸÄ±k 2 bin kiÅŸinin, Le Pen'in bugÃ¼n dÃ¼zenlenecek Nantes mitingi iÃ§in ÅŸehre geliÅŸini protesto ettiÄŸi belirtildi. "FaÅŸizme geÃ§it yok", "Ulusal Cephe sosyal dÃ¼zenbazlÄ±k" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±yan grubun Ã§evrede bulunan iÅŸ yerlerine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, araÃ§ ve tramvay trafiÄŸini engellediÄŸi ifade edildi. Åžiddet eylemlerinin artmasÄ± Ã¼zerine polisin gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahale ettiÄŸi gÃ¶steride 11 polis ve jandarmanÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ±, 4 gÃ¶stericinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Bu arada BaÅŸbakan Bernard Cazeneuve'Ã¼n FN karÅŸÄ±tÄ± bir kampanya baÅŸlatacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. FransÄ±z basÄ±nÄ±nda yer alan bilgilere gÃ¶re, Cazeneuve, "FN'in seÃ§im vaatlerinin yalanlarla bezenmiÅŸ bir Ã§Ä±kmaz yol olduÄŸunu gÃ¶stermek benim gÃ¶revim" ifadeleriyle gelecek gÃ¼nlerde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu ÅŸehirleri ziyaret edecek. JDD gazetesine demeÃ§ veren Cazeneuve, "Halk yalanlarÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ok geÃ§ olacak. Verilen hasar olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte ve tamir edilemez olacak" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°ki turlu olarak 23 Nisan ve 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde Le Pen, yÃ¼zde 26 oyla anketlerde birinci sÄ±rayÄ± koruyor. Ä°kinci sÄ±rada ise yÃ¼zde 23 ile liberal sol gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ benimseyen baÄŸÄ±msÄ±z aday Emmanuel Macron yer alÄ±yor.
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Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri yaklaÅŸÄ±rken anketlerde birinci sÄ±rada yer alan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ lider Le Pen'e karÅŸÄ± protesto gÃ¶sterileri ÅŸiddet olaylarÄ±na sahne oluyor
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