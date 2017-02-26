16:33, 26 Åžubat 2017 Pazar

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat





Ã‡eÅŸitli illerden gÃ¶nderilen zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lar, Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶nderilen zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lar, Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ã§eÅŸitli illerden gÃ¶nderilen askeri araÃ§lar, jandarma ekiplerinin eskortluÄŸunda Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Elbeyli ilÃ§esine getirildi. Konvoyda zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ±n bulunduÄŸu gÃ¶zlendi. GÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda sevk edilen araÃ§larÄ±n, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu bulunan askeri birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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