Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶nderilen zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lar, Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ã§eÅŸitli illerden gÃ¶nderilen askeri araÃ§lar, jandarma ekiplerinin eskortluÄŸunda Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Elbeyli ilÃ§esine getirildi.
Konvoyda zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ±n bulunduÄŸu gÃ¶zlendi.
GÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda sevk edilen araÃ§larÄ±n, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu bulunan askeri birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Ã‡eÅŸitli illerden gÃ¶nderilen zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lar, Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±
Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri yaklaÅŸÄ±rken anketlerde birinci sÄ±rada yer alan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ lider Le Pen'e karÅŸÄ± protesto gÃ¶sterileri ÅŸiddet olaylarÄ±na sahne oluyor
Fransa'nÄ±n Filistin Devleti'ni tanÄ±masÄ±nÄ±n vakti geldiÄŸini belirten 153 FransÄ±z senatÃ¶r ve milletvekili, CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande'a hitaben yazdÄ±klarÄ± bildiride, gÃ¶rev sÃ¼resi sona ermeden bu gÃ¶revi yerine getirmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Yangon'da yaklaÅŸÄ±k on bin kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen tÃ¶rene, Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Suu Ã‡ii de katÄ±ldÄ±
Sur Bahir kÃ¶yÃ¼nde bulunan Nahbe'l Esasiyye ilkokulu Ã¶ÄŸrencileri, Ä°srail'in, Hamas'Ä±n idaresinde olduÄŸu gerekÃ§esiyle okullarÄ±nÄ± kapatma kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Wilson VatandaÅŸ GiriÅŸimi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bouthier, "Fransaâ€™da yetkililerden Ã§ok baskÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Ã‡oÄŸu kez yardÄ±m daÄŸÄ±tÄ±rken engelleniyoruz. Buna anlam veremiyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ bu aylardÄ±r yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir faaliyet" dedi
Bingazi kentinde TM'ye baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lere ait bir konvoya dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 5 kiÅŸi yaralandÄ±
Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± PoroÅŸenko, "Rus iÅŸgali altÄ±ndaki KÄ±rÄ±mâ€™da vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± desteksiz bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z" dedi
KapÄ±kule'de 9, Hamzabeylide 7 kilometrelik tÄ±r kuyruÄŸu oluÅŸtu
Kosova - KaradaÄŸ arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r belirleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±z uzmanlardan oluÅŸan bir grup yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda Kosova'nÄ±n toprak kaybettiÄŸini, KaradaÄŸ'Ä±n ise 70.44 kilometre toprak kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Beyt Lahm kentinde Ä°srail askerleriyle Filistinli genÃ§ler arasÄ±nda arbede Ã§Ä±ktÄ±. Olayda sekiz kiÅŸi yaralandÄ±
PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± YPG'yi ziyaret eden ABD Merkez Kuvvetler KomutanÄ± General Joseph Votel'in YPG'nin ana parÃ§asÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸu SDG'ye aÄŸÄ±r silah sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸi iddia edildi.
BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin 34. oturumunun ilk gÃ¼nÃ¼nde, BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas ve Libya BaÅŸkanlÄ±k Konseyi BaÅŸkanÄ± Serrac konseye hitap edecek
Ä°sveÃ§'te sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± binada kundaklama nedeniyle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
Azerbaycan-Ermenistan arasÄ±nda sÄ±nÄ±r hattÄ±nda Azerbaycan ErmanistanÄ±n insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.
KÄ±rgÄ±zistan'da muhalefet partisi lideri Ã–mÃ¼rbek Tekebayev yolsuzluk iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.