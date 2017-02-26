16:40, 26 Åžubat 2017 Pazar

IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani TÃ¼rkiye'ye geldi





Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani, TÃ¼rkiye'ye geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani, beraberindeki heyetle, Ã¶zel uÃ§akla AtatÃ¼rk HavalimanÄ±na indi. Barzani'yi, Devlet Konukevinde DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri karÅŸÄ±ladÄ±. Barzani'nin geliÅŸi dolayÄ±sÄ±yla Devlet Konukevi'nin Ã¶nÃ¼ne TÃ¼rk bayraÄŸÄ± ile Irak ve Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±. Barzani, bugÃ¼n CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile bir araya gelecek.

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