IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani TÃ¼rkiye'ye geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani, beraberindeki heyetle, Ã¶zel uÃ§akla AtatÃ¼rk HavalimanÄ±na indi. Barzani'yi, Devlet Konukevinde DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri karÅŸÄ±ladÄ±.
Barzani'nin geliÅŸi dolayÄ±sÄ±yla Devlet Konukevi'nin Ã¶nÃ¼ne TÃ¼rk bayraÄŸÄ± ile Irak ve Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±.
Barzani, bugÃ¼n CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile bir araya gelecek.
Adana'da yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis oynattÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani, TÃ¼rkiye'ye geldi.
Antalya'nÄ±n Korkuteli Ä°lÃ§esi'nde Richter Ã–lÃ§eÄŸi'ne gÃ¶re 3.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Kuzey Irak'Ä±n Zap BÃ¶lgesi'nde dÃ¼zenlenen hava operasyonunda Ã¶len PKK'lÄ±lar arasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinden 'Bawer Xebat' kod adlÄ± GÄ±yasettin GÃ¼r'Ã¼n de bulunduÄŸu belirtildi.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k Yemen'e giderek, "TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ner dÃ¶nmez buraya gÄ±da ve ilaÃ§ yardÄ±mÄ± yollayacaÄŸÄ±z. Daha sonra diÄŸer hizmetler iÃ§in projeler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" dedi
BakÄ±rkÃ¶y'de 2 kilo 586 gram afyon sakÄ±zÄ±nÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi operasyonda yakalanan bir kiÅŸi tutuklandÄ±
Van'da, milli daÄŸcÄ± FÄ±ndÄ±k'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu daÄŸcÄ±lar, yÃ¶redeki doÄŸal buz ÅŸelalelerini daÄŸcÄ±lÄ±k sporuna kazandÄ±rmak amacÄ±yla Muradiye Kanyonu'ndaki buz ÅŸelalesine tÄ±rmanÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdi.
"ByLock" kullandÄ±klarÄ± belirlenenlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 31 eski Ã¶ÄŸretmenden 25'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, il genelinde 39 ilÃ§ede, 159 noktada, 5 bin polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla genel asayiÅŸ denetimi yapÄ±yor.
18 Åžubat'ta asÄ±lan seÃ§men listeleri bugÃ¼n itibariyle askÄ±dan indirilecek.
Osmaniye'nin Toprakkale ilÃ§esinde 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Rabarba Åženlik Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni SaygÄ±lÄ±, "TÃ¼rkiye'de popÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼r eleÅŸtirisi hiÃ§ yapÄ±lmÄ±yor. Bu, Ã¼niversite, sinema dergisi ve film eleÅŸtirmenleri arasÄ±nda da az yapÄ±lan bir ÅŸey. Rabarba, popÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼r eleÅŸtirisi yapan bir dergi" dedi
Bir dÃ¶nem misyonerlik faaliyetlerini yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla kurulan 167 yÄ±llÄ±k Amerikan Koleji, Yedi GÃ¼zel Adam Edebiyat MÃ¼zesi'ne dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lecek
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± Sanayi Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ KÄ±lÄ±Ã§aslan, "Milli Oyuncak Projesi" Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Bab'Ä±n gÃ¼neyinde ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Ã‡oban ve Uzman Ã‡avuÅŸ Ã‡elik memleketlerinde son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, dolar Ã¼zerinden borÃ§lanmanÄ±n gelecek dÃ¶nemde pahalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "TL cinsinden borÃ§lanmaya Ã¶zen gÃ¶sterin. Dolar cinsinden borÃ§lanmayÄ±n" Ã¶nerisinde bulundu