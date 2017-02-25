16:58, 26 Åžubat 2017 Pazar

Adana'da bahisÃ§ilere operasyon: 5 gÃ¶zaltÄ±





Adana'da yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis oynattÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Adana Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis oynatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len merkez Seyhan ilÃ§esi KurtuluÅŸ Mahallesi'ndeki bir iÅŸ yerine operasyon dÃ¼zenledi. Ä°ÅŸ yerinde yapÄ±lan aramada, Ã§ok sayÄ±da bilgisayar, cep telefonu ve dokÃ¼man ele geÃ§irildi. Operasyonda, yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis oynattÄ±ÄŸÄ± iddia edilen iÅŸ yeri sahibi F.Y. ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± E.B, Ãœ.K, M.A.D. ile A.Åž. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼pheliler, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

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