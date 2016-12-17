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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
01:47, 27 Åžubat 2017 Pazartesi
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GÃ¼ncelleme: 00:05, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

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MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi'ye Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi'ye Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ulusal ve Ä°slami GÃ¼Ã§ler Komitesi, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi'ye Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§iÅŸlerde Filistinlilerin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± hafifletme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistinli gruplarÄ± bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±ran Ulusal ve Ä°slami GÃ¼Ã§ler Komitesi, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi'ye Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§iÅŸlerde Filistinlilerin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± hafifletme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ulusal ve Ä°slami GÃ¼Ã§ler Komitesi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Sisi'nin, Gazzelilerin geÃ§iÅŸleri sÄ±rasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± engelleri aÅŸmak iÃ§in gereken talimatÄ± vermesini Ã¼mit ediyoruz." denildi.

Filistinlilerin kontrol noktalarÄ±nda denetimler ve uzun saatler bekletilmek nedeniyle bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±lar Ã§ektiÄŸinin belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, Sisi'den Ã§oÄŸu hasta ve yaÅŸlÄ± olan Filistinli yolcularÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n hafifletilmesi iÃ§in harekete geÃ§mesi istendi.

Ulusal ve Ä°slami GÃ¼Ã§ler Komitesi, Hamas, Fetih, Ä°slami Cihad, Filistin Halk KurtuluÅŸ Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk KurtuluÅŸ Cephesi (FDHKC) ve Filistin Halk Partisi (PPP) gibi gruplarÄ± Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda topluyor.



Ä°lgili Konular Refah sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±
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MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi'ye Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ulusal ve Ä°slami GÃ¼Ã§ler Komitesi, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi'ye Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§iÅŸlerde Filistinlilerin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± hafifletme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
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