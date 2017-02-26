GÃ¼ncelleme: 17:24, 26 Åžubat 2017 Pazar

Tunus'ta Kimya Tesisi protestosu





Safakes Valilik BinasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan yÃ¼zlerce kiÅŸi, kent sakinlerinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Es-Seyyab Kimya Tesisi'ni protesto etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tunus'un Safakes kentindeki Valilik BinasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan yÃ¼zlerce kiÅŸi, kent sakinlerinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Es-Seyyab Kimya Tesisi'ni protesto etti. GÃ¶stericiler, sÃ¶z konusu tesisin kapatÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

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