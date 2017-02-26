17:25, 26 Åžubat 2017 Pazar

KerkÃ¼k'te 7 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





UluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin KerkÃ¼k'e baÄŸlÄ± iki kÃ¶yde DEAÅž'a yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 7 DEAÅž'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinde uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 7 DEAÅž Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. KerkÃ¼k'Ã¼n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki PeÅŸmerge komutanlarÄ±ndan Albay Hiva Abdullah, koalisyon gÃ¼Ã§lerinin kente baÄŸlÄ± Dakuk ilÃ§esinin DEAÅž kontrolÃ¼nde bulunan Geyda ve Sumud kÃ¶ylerindeki Ã¶rgÃ¼t hedeflerine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini belirterek, sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ± sonucu 7 DEAÅž Ã¼yesininÂ Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. "KENT MERKEZÄ°NE SALDIRACAKLARDI" Abdullah, bu kÃ¶ylerde yuvalanan militanlarÄ±n KerkÃ¼k kent merkezine yÃ¶nelik eylem planladÄ±klarÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi. KerkÃ¼k'Ã¼n Havice ilÃ§esi ile ona baÄŸlÄ± Zab ve Riyad kasabalarÄ±nda Haziran 2014'ten bu yana kontrolÃ¼ tamamen elinde bulunduran DEAÅž'Ä±n, kentin bazÄ± bÃ¶lgelerinde ise kÄ±smi hakimiyeti sÃ¶z konusu. Irak hÃ¼kÃ¼meti, Musul'u kurtarma operasyonu Ã¶ncesi KerkÃ¼k'Ã¼n iÃ§ gÃ¼venliÄŸine yÃ¶nelik tehdit oluÅŸturduÄŸu bilinen DEAÅž kontrolÃ¼ndeki Havice'ye askeri harekat baÅŸlatmamasÄ± nedeniyle eleÅŸtiriliyor.

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