KerkÃ¼k'te 7 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinde uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 7 DEAÅž Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
KerkÃ¼k'Ã¼n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki PeÅŸmerge komutanlarÄ±ndan Albay Hiva Abdullah, koalisyon gÃ¼Ã§lerinin kente baÄŸlÄ± Dakuk ilÃ§esinin DEAÅž kontrolÃ¼nde bulunan Geyda ve Sumud kÃ¶ylerindeki Ã¶rgÃ¼t hedeflerine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini belirterek, sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ± sonucu 7 DEAÅž Ã¼yesininÂ Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
"KENT MERKEZÄ°NE SALDIRACAKLARDI"
Abdullah, bu kÃ¶ylerde yuvalanan militanlarÄ±n KerkÃ¼k kent merkezine yÃ¶nelik eylem planladÄ±klarÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.
KerkÃ¼k'Ã¼n Havice ilÃ§esi ile ona baÄŸlÄ± Zab ve Riyad kasabalarÄ±nda Haziran 2014'ten bu yana kontrolÃ¼ tamamen elinde bulunduran DEAÅž'Ä±n, kentin bazÄ± bÃ¶lgelerinde ise kÄ±smi hakimiyeti sÃ¶z konusu.
Irak hÃ¼kÃ¼meti, Musul'u kurtarma operasyonu Ã¶ncesi KerkÃ¼k'Ã¼n iÃ§ gÃ¼venliÄŸine yÃ¶nelik tehdit oluÅŸturduÄŸu bilinen DEAÅž kontrolÃ¼ndeki Havice'ye askeri harekat baÅŸlatmamasÄ± nedeniyle eleÅŸtiriliyor.
KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n Yalta ÅŸehrinde bir bilim insanÄ±, Rusya pasaportu almak istemediÄŸinden dolayÄ± FSBâ€™ye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.
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"Casusluk" suÃ§lamasÄ±yla hakkÄ±nda mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verilen Ã‡ekya vatandaÅŸÄ± gazeteciye af Ã§Ä±ktÄ±
KudÃ¼slÃ¼ alimlerden Ä°slam dÃ¼nyasÄ±na "Rohingya MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ± kurtarÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
UluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin KerkÃ¼k'e baÄŸlÄ± iki kÃ¶yde DEAÅž'a yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 7 DEAÅž'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Safakes Valilik BinasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan yÃ¼zlerce kiÅŸi, kent sakinlerinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Es-Seyyab Kimya Tesisi'ni protesto etti.
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Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri yaklaÅŸÄ±rken anketlerde birinci sÄ±rada yer alan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ lider Le Pen'e karÅŸÄ± protesto gÃ¶sterileri ÅŸiddet olaylarÄ±na sahne oluyor
Fransa'nÄ±n Filistin Devleti'ni tanÄ±masÄ±nÄ±n vakti geldiÄŸini belirten 153 FransÄ±z senatÃ¶r ve milletvekili, CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande'a hitaben yazdÄ±klarÄ± bildiride, gÃ¶rev sÃ¼resi sona ermeden bu gÃ¶revi yerine getirmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Yangon'da yaklaÅŸÄ±k on bin kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen tÃ¶rene, Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Suu Ã‡ii de katÄ±ldÄ±
Sur Bahir kÃ¶yÃ¼nde bulunan Nahbe'l Esasiyye ilkokulu Ã¶ÄŸrencileri, Ä°srail'in, Hamas'Ä±n idaresinde olduÄŸu gerekÃ§esiyle okullarÄ±nÄ± kapatma kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Wilson VatandaÅŸ GiriÅŸimi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bouthier, "Fransaâ€™da yetkililerden Ã§ok baskÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Ã‡oÄŸu kez yardÄ±m daÄŸÄ±tÄ±rken engelleniyoruz. Buna anlam veremiyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ bu aylardÄ±r yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir faaliyet" dedi
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