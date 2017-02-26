KudÃ¼slÃ¼ alimler Myanmar MÃ¼slÃ¼manlarÄ± iÃ§in seslendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Mescid-i Aksa imamlarÄ± ve KudÃ¼slÃ¼ alimler, Ä°slam ve Arap dÃ¼nyasÄ±ndaki liderlere, "Myanmarâ€™Ä±n Arakan eyaletinde katliama maruz kalan Rohingya MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ± kurtarmalarÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Mescid-i Aksa Ä°mamlarÄ± ve KudÃ¼slÃ¼ alimler tarafÄ±ndan yapÄ±lan ortak yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Myanmar'Ä±n Arakan eyaletindeki Rohingya MÃ¼slÃ¼manlarÄ±, bugÃ¼n uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin, Arap ve Ä°slam devletlerinin gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde iÅŸkencenin her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼ne, kitlesel katliamlara ve dini temizliÄŸe maruz kalÄ±yor." denildi.
Rohingya MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n maruz kaldÄ±klarÄ± bu iÅŸkencelerin tek nedeninin Ä°slam inancÄ±na olan baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ± olduÄŸuna iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail iÅŸgal gÃ¼cÃ¼nÃ¼n her tÃ¼rlÃ¼ zulmÃ¼ne maruz kalmalarÄ±na raÄŸmen Filistinli ve KudÃ¼slÃ¼ MÃ¼slÃ¼manlar, Arakan'daki kardeÅŸlerinin yaÅŸadÄ±klarÄ± zulme sessiz kalmayacaklardÄ±r." ifadelerine yer verildi.
AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca mart ayÄ±nda ÃœrdÃ¼nâ€™Ã¼n baÅŸkenti Amman'da yapÄ±lmasÄ± planlanan Arap BirliÄŸi 28. DÃ¶nem Zirvesi'ne baÅŸkanlÄ±k edecek olan ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah'tan da Rohingya MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ± Ã¶lÃ¼m ve tehcirden kurtarmak iÃ§in kardeÅŸ Arap Ã¼lkelerinin kral ve devlet baÅŸkanlarÄ±yla net bir duruÅŸ sergilemeleri istendi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in dÃ¼nyada en fazla zulÃ¼m gÃ¶ren topluluklardan biri olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n dramÄ±, 2012'de yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±yla uluslararasÄ± kamuoyunun gÃ¼ndemine gelmiÅŸti. Åžiddet olaylarÄ±nda Ã§oÄŸu MÃ¼slÃ¼man Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, yÃ¼zlerce ev ve iÅŸ yeri ateÅŸe verilmiÅŸ, yÃ¼z binlerce MÃ¼slÃ¼man bÃ¶lgeyi terk etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Arakan'da 9 Ekim 2016'da sÄ±nÄ±r karakollarÄ±na saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlenmiÅŸ, 13'Ã¼ gÃ¼venlik gÃ¶revlisi 29 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. SaldÄ±rÄ±larla ilgili 600 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan Myanmar ordusu, bÃ¶lgede operasyonlar baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Rohingya dayanÄ±ÅŸma gruplarÄ±, operasyonlarÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bu yana yaklaÅŸÄ±k 400 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kadÄ±na tecavÃ¼z edildiÄŸini ve kÃ¶ylerin yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii'nin Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Thaung Tun geÃ§en hafta Arakan'da istikrar saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in operasyonlara son verildiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
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KudÃ¼slÃ¼ alimlerden Ä°slam dÃ¼nyasÄ±na "Rohingya MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ± kurtarÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
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