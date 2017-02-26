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19:39, 26 Åžubat 2017 Pazar
Afrika
17:51, 26 Åžubat 2017 Pazar

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Sudan'dan casuslukla suÃ§lanan gazeteciye af
Sudan'dan casuslukla suÃ§lanan gazeteciye af

"Casusluk" suÃ§lamasÄ±yla hakkÄ±nda mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verilen Ã‡ekya vatandaÅŸÄ± gazeteciye af Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mel el-BeÅŸir'in, Sudan'da "casusluk" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan ve mÃ¼ebbet hapis ile 15 bin dolar para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Ã‡ekya uyruklu gazeteci Peter Jacek'i affettiÄŸi bildirildi.

Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°brahim Gandur, resmi ziyaret kapsamÄ±nda Sudan'da bulunan Ã‡ekya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lubomir Zaoralek ile dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki tarihi baÄŸlar dolayÄ±sÄ±yla Ã‡ekya vatandaÅŸÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir kararname yayÄ±mladÄ±." dedi.

Zaoralek ise Sudan'Ä±n bu tutumunu takdir ettiÄŸini ifade ederek, bir yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lma olduÄŸunu, ancak vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ile davanÄ±n sona erdiÄŸini kaydetti.

Sudan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n Ekim ayÄ±nda Ã¼lkeye giriÅŸinden 4 gÃ¼n sonra Ã‡ekyalÄ± gazeteciyi gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

Hartum Ceza Mahkemesi de geÃ§en ocak ayÄ±nda Peter Jacek'e "casusluk", "yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Ã¼lkeye girme", "yalan haber yayma" ve "askeri yerleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme" gibi suÃ§lardan mÃ¼ebbet hapis ve 15 bin dolar para cezasÄ± vermiÅŸti.

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Ä°lgili Konular GÃ¼ney Sudan
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