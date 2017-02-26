18:16, 26 Åžubat 2017 Pazar

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan- Barzani gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi baÅŸladÄ±





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'yi kabulÃ¼ baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'yi kabul etti. Mabeyn KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde baÅŸlayan gÃ¶rÃ¼ÅŸme, basÄ±na kapalÄ± devam ediyor. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Musul ve Telafer'in durumu, PKK'nÄ±n Irak'taki varlÄ±ÄŸÄ± ve Suriye'deki son geliÅŸmelerin ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor.

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