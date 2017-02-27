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01:47, 27 Åžubat 2017 Pazartesi
DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 19:16, 26 Åžubat 2017 Pazar

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan- Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan- Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'yi kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimiÂ (IKBY) BaÅŸkanÄ±Â Mesut Barzani'yi kabul etti.Â 

Mabeyn KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde basÄ±na kapalÄ± yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸme, yaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼rdÃ¼.



Ä°lgili Konular ErdoÄŸan Barzani
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