GÃ¼ncelleme: 19:16, 26 Åžubat 2017 Pazar

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan- Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'yi kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimiÂ (IKBY) BaÅŸkanÄ±Â Mesut Barzani'yi kabul etti.Â Mabeyn KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde basÄ±na kapalÄ± yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸme, yaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼rdÃ¼.

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