CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan- Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimiÂ (IKBY) BaÅŸkanÄ±Â Mesut Barzani'yi kabul etti.Â
Mabeyn KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde basÄ±na kapalÄ± yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸme, yaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼rdÃ¼.
Adana'da haklarÄ±nda 'kamuya yararlÄ± bir iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸma cezasÄ±' verilenler ile cezalarÄ± denetimli serbestlik tedbirine Ã§evrilen hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler, sertifika aldÄ±klarÄ± mesleki eÄŸitim sonunda 48 okulda tadilat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±p, 600 bin lira tasarruf edilmesini saÄŸladÄ±
YurtdÄ±ÅŸÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye Ã¶lÃ¼ bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvan getirildiÄŸi iddialarÄ± Ã¼zerine aÃ§Ä±klama yapan bakanlÄ±k, konu edilen hayvanlarÄ±n acil kesim mevzuatÄ± Ã§erÃ§evesinde, resmi veteriner nezaretinde, bulunduklarÄ± yerde kesiminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve asla Ã¶lÃ¼ hayvan olmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Irakâ€™Ä±n Musul kenti yakÄ±nlarÄ±nda bulunan BaÅŸikaâ€™daki TÃ¼rk BirliÄŸiâ€™nde bugÃ¼n hareketlilik yaÅŸandÄ±
Yeni Åžafak gazetesince hazÄ±rlanan "15 Temmuz Dijital KÃ¼tÃ¼phanesi"nde, darbe giriÅŸimi Ã¶ncesi ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlarÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± metin, fotoÄŸraf, video, harita ve infografikler yer alÄ±yor
Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda Ã‡anakkale Zaferi'nden sonra OsmanlÄ± Devleti'nin kazandÄ±ÄŸÄ± son zafer olan Kut'Ã¼l Amare, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ±n tanÄ±klÄ±klarÄ±yla belgesel haline getirilecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'yi kabul etti
Rejim gÃ¼Ã§lerinin denetimindeki, Bab ilÃ§esinin Tadif kÃ¶yÃ¼nden yaklaÅŸÄ±k 2 bin kiÅŸi gÃ¶Ã§ etti
Hasankeyf ilÃ§esinde, PKK'lÄ±lara ait sÄ±ÄŸÄ±nakta Ã§ok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
Adana'da yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis oynattÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani, TÃ¼rkiye'ye geldi.
Antalya'nÄ±n Korkuteli Ä°lÃ§esi'nde Richter Ã–lÃ§eÄŸi'ne gÃ¶re 3.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Kuzey Irak'Ä±n Zap BÃ¶lgesi'nde dÃ¼zenlenen hava operasyonunda Ã¶len PKK'lÄ±lar arasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinden 'Bawer Xebat' kod adlÄ± GÄ±yasettin GÃ¼r'Ã¼n de bulunduÄŸu belirtildi.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k Yemen'e giderek, "TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ner dÃ¶nmez buraya gÄ±da ve ilaÃ§ yardÄ±mÄ± yollayacaÄŸÄ±z. Daha sonra diÄŸer hizmetler iÃ§in projeler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" dedi
BakÄ±rkÃ¶y'de 2 kilo 586 gram afyon sakÄ±zÄ±nÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi operasyonda yakalanan bir kiÅŸi tutuklandÄ±
Van'da, milli daÄŸcÄ± FÄ±ndÄ±k'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu daÄŸcÄ±lar, yÃ¶redeki doÄŸal buz ÅŸelalelerini daÄŸcÄ±lÄ±k sporuna kazandÄ±rmak amacÄ±yla Muradiye Kanyonu'ndaki buz ÅŸelalesine tÄ±rmanÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdi.
"ByLock" kullandÄ±klarÄ± belirlenenlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 31 eski Ã¶ÄŸretmenden 25'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±