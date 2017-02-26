Batman'da PKK'nÄ±n yaÅŸam malzemeleri ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Batman'Ä±n Hasankeyf ilÃ§esinde, PKK'ya ait sÄ±ÄŸÄ±nakta Ã§ok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince ilÃ§e kÄ±rsalÄ±ndaki PKK'lÄ±larÄ± etkisiz hale getirmek, sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve depo alanlarÄ±nÄ± imha etmek amacÄ±yla sÃ¶zde "Mava" alanÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lan bÃ¶lgede operasyon dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi.
Operasyonda, 20 litrelik boÅŸ plastik bidon, 2 spor ayakkabÄ±, 2 ÅŸemsiye, 1 tencere, 5 kilogram kÃ¼p ÅŸeker, yarÄ±m kilo Ã§ay, yarÄ±m kilo tÃ¼tÃ¼n, 1,5'lik volt pil, 2 tel fÄ±rÃ§a, 8 kaÅŸÄ±k, 2 ayarlÄ± anahtar, 25 zÄ±mpara kaÄŸÄ±dÄ±, 40 metre kablo, 4 iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ± ve 3 pijama ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi.
Ele geÃ§irilen malzemelerin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ± ile imha edildiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len faaliyetlerin kararlÄ±lÄ±kla devam edeceÄŸi vurgulandÄ±.
Rejim gÃ¼Ã§lerinin denetimindeki, Bab ilÃ§esinin Tadif kÃ¶yÃ¼nden yaklaÅŸÄ±k 2 bin kiÅŸi gÃ¶Ã§ etti
Hasankeyf ilÃ§esinde, PKK'lÄ±lara ait sÄ±ÄŸÄ±nakta Ã§ok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'yi kabulÃ¼ baÅŸladÄ±
Adana'da yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis oynattÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani, TÃ¼rkiye'ye geldi.
Antalya'nÄ±n Korkuteli Ä°lÃ§esi'nde Richter Ã–lÃ§eÄŸi'ne gÃ¶re 3.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Kuzey Irak'Ä±n Zap BÃ¶lgesi'nde dÃ¼zenlenen hava operasyonunda Ã¶len PKK'lÄ±lar arasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinden 'Bawer Xebat' kod adlÄ± GÄ±yasettin GÃ¼r'Ã¼n de bulunduÄŸu belirtildi.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k Yemen'e giderek, "TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ner dÃ¶nmez buraya gÄ±da ve ilaÃ§ yardÄ±mÄ± yollayacaÄŸÄ±z. Daha sonra diÄŸer hizmetler iÃ§in projeler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" dedi
BakÄ±rkÃ¶y'de 2 kilo 586 gram afyon sakÄ±zÄ±nÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi operasyonda yakalanan bir kiÅŸi tutuklandÄ±
Van'da, milli daÄŸcÄ± FÄ±ndÄ±k'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu daÄŸcÄ±lar, yÃ¶redeki doÄŸal buz ÅŸelalelerini daÄŸcÄ±lÄ±k sporuna kazandÄ±rmak amacÄ±yla Muradiye Kanyonu'ndaki buz ÅŸelalesine tÄ±rmanÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdi.
"ByLock" kullandÄ±klarÄ± belirlenenlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 31 eski Ã¶ÄŸretmenden 25'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, il genelinde 39 ilÃ§ede, 159 noktada, 5 bin polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla genel asayiÅŸ denetimi yapÄ±yor.
18 Åžubat'ta asÄ±lan seÃ§men listeleri bugÃ¼n itibariyle askÄ±dan indirilecek.
Osmaniye'nin Toprakkale ilÃ§esinde 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Rabarba Åženlik Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni SaygÄ±lÄ±, "TÃ¼rkiye'de popÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼r eleÅŸtirisi hiÃ§ yapÄ±lmÄ±yor. Bu, Ã¼niversite, sinema dergisi ve film eleÅŸtirmenleri arasÄ±nda da az yapÄ±lan bir ÅŸey. Rabarba, popÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼r eleÅŸtirisi yapan bir dergi" dedi
Bir dÃ¶nem misyonerlik faaliyetlerini yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla kurulan 167 yÄ±llÄ±k Amerikan Koleji, Yedi GÃ¼zel Adam Edebiyat MÃ¼zesi'ne dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lecek