18:35, 26 Åžubat 2017 Pazar

Batman'da PKK'nÄ±n yaÅŸam malzemeleri ele geÃ§irildi





Hasankeyf ilÃ§esinde, PKK'lÄ±lara ait sÄ±ÄŸÄ±nakta Ã§ok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Batman'Ä±n Hasankeyf ilÃ§esinde, PKK'ya ait sÄ±ÄŸÄ±nakta Ã§ok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince ilÃ§e kÄ±rsalÄ±ndaki PKK'lÄ±larÄ± etkisiz hale getirmek, sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve depo alanlarÄ±nÄ± imha etmek amacÄ±yla sÃ¶zde "Mava" alanÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lan bÃ¶lgede operasyon dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi. Operasyonda, 20 litrelik boÅŸ plastik bidon, 2 spor ayakkabÄ±, 2 ÅŸemsiye, 1 tencere, 5 kilogram kÃ¼p ÅŸeker, yarÄ±m kilo Ã§ay, yarÄ±m kilo tÃ¼tÃ¼n, 1,5'lik volt pil, 2 tel fÄ±rÃ§a, 8 kaÅŸÄ±k, 2 ayarlÄ± anahtar, 25 zÄ±mpara kaÄŸÄ±dÄ±, 40 metre kablo, 4 iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ± ve 3 pijama ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi. Ele geÃ§irilen malzemelerin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ± ile imha edildiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len faaliyetlerin kararlÄ±lÄ±kla devam edeceÄŸi vurgulandÄ±.

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