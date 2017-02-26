18:43, 26 Åžubat 2017 Pazar

Bab'dan iki bin gÃ¶Ã§





Rejim gÃ¼Ã§lerinin denetimindeki, Bab ilÃ§esinin Tadif kÃ¶yÃ¼nden yaklaÅŸÄ±k 2 bin kiÅŸi gÃ¶Ã§ etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'de DEAÅž'Ä±n Ã§ekilmesiyle rejim gÃ¼Ã§lerinin denetimine geÃ§en, Halep'in Bab ilÃ§esine baÄŸlÄ± Tadif kÃ¶yÃ¼nden yaklaÅŸÄ±k 2 bin kiÅŸinin, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere gÃ¶Ã§ ettiÄŸi bildirildi. DEAÅž'Ä±n Ã§ekilmesiyle Bab'Ä±n gÃ¼neyindeki Tadif kÃ¶yÃ¼nÃ¼n rejim gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan ele geÃ§irilmesinin ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 2 bin kiÅŸi gÃ¶Ã§ etti. Zor ÅŸartlar altÄ±nda yanlarÄ±na aldÄ±klarÄ± birkaÃ§ eÅŸyayla Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusunun (Ã–SO) kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere kaÃ§an Suriyeliler, yanlarÄ±nda getirdikleri Ã§adÄ±rlara yerleÅŸiyor. Ã‡oÄŸunluÄŸu Ã§ocuk ve kadÄ±nlardan oluÅŸturan aileler, hayvanlarÄ± da yanlarÄ±nda gÃ¶tÃ¼rmeyi ihmal etmiyor. Ã–SO birlikleri ise bÃ¶lgeden kaÃ§an ailelerin gÄ±da ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Tadif sakinlerinden Ä°brahim Said yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, halkÄ±n rejimin korkusu nedeniyle, gÃ¼venli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Bab'da muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere geldiÄŸini sÃ¶yledi. Said, ''DEAÅž, hiÃ§ Ã§atÄ±ÅŸmadan Tadif'i Esed'e bÄ±raktÄ±. Esed ile DEAÅž arasÄ±nda bir anlaÅŸma var. DEAÅž rejimle Ã§atÄ±ÅŸmadan bÃ¶lgeden ayrÄ±ldÄ±. Biz de rejim gÃ¼Ã§lerinin korkusundan dolayÄ± bÃ¶lgeden Ã§Ä±ktÄ±k.'' diye konuÅŸtu. Â

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