Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:40, 26 Şubat 2017 Pazar
Balkanlar
18:53, 26 Şubat 2017 Pazar

  • Paylaş
Çin, Bulgaristan demiryollarına talip
Çin, Bulgaristan demiryollarına talip

Dünyanın en büyük tren üreticisi CRRC, Bulgaristan’a yatırım yapmak istiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

BulgaristanBaşbakan Ognyan Gerdjikov, dünyanın en büyük tren üreticisi Çin Demiryolu Araçları Şirketi (CRRC) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Luo Chongfu’yu makamında kabul etti.

Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Bakanı Hristo Aleksiev’in de hazır bulunduğu görüşmede Çin şirketinin temsilcileri Bulgaristan’da demiryolu ulaşımına yönelik yatırım yapmak istediklerini ifade ettiler.

Yapılan temaslarda yatırımcılar, Bulgaristan Devlet Demiryolları (BDJ) şirketi ile işbirliği imkanları konusunda ön görüşmeler yaptıklarını açıkladılar. Onlar, Bulgaristan’ın stratejik konumundan dolayı burada CRRC’nin Avrupa’daki tüm müşterilerine hizmet sunacak bir tesis kurması imkanı üzerine de düşünülebileceğini vurguladılar.

Başbakan Gerdjikov, geçici hükümetin temel hedeflerinden birinin ekonomik göstergelerin iyileştirilmesi ve halkın refaha erişmesinin ön koşulu olarak yatırımların atmasına yol açacak iyi bir iş ortamı oluşturulması olduğunun altını çizdi. CRRC’in ülkemize yatırım yapma kararını tebrik eden Başbakan, BDJ ve CRRC arasındaki temasların her iki ülkenin yararına olması yönünde beklentisini dile getirdi.



İlgili Konular Bulgaristan CRRC
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Balkanlar Haberleri
Kırım'da bilim adamı FSB'ye çağrıldı
Kırım'da bilim adamı FSB'ye çağrıldı

Kırım’ın Yalta şehrinde bir bilim insanı, Rusya pasaportu almak istemediğinden dolayı FSB’ye çağrıldı.
Binlerce kişi Moskova'da Nemtsov için biraraya geldi
Binlerce kişi Moskova'da Nemtsov için biraraya geldi

Moskova'da binlerce kişi iki yıl önce suikaste uğrayan Rus muhalif politikacı Nemtsov’u anmak için biraraya geldi
Çin Bulgaristan demiryollarına talip
Çin, Bulgaristan demiryollarına talip

Dünyanın en büyük tren üreticisi CRRC, Bulgaristan’a yatırım yapmak istiyor
Sudan'dan casuslukla suçlanan gazeteciye af
Sudan'dan casuslukla suçlanan gazeteciye af

"Casusluk" suçlamasıyla hakkında müebbet hapis cezası verilen Çekya vatandaşı gazeteciye af çıktı
Kudüslü alimler Myanmar Müslümanları için seslendi
Kudüslü alimler Myanmar Müslümanları için seslendi

Kudüslü alimlerden İslam dünyasına "Rohingya Müslümanlarını kurtarın" çağrısı
Kerkük'te 7 DEAŞ üyesi öldürüldü
Kerkük'te 7 DEAŞ üyesi öldürüldü

Uluslararası koalisyon güçlerinin Kerkük'e bağlı iki köyde DEAŞ'a yönelik hava saldırısında 7 DEAŞ'lı öldürüldü
Tunus'ta Kimya Tesisi protestosu
Tunus'ta Kimya Tesisi protestosu

Safakes Valilik Binası önünde toplanan yüzlerce kişi, kent sakinlerinin sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle Es-Seyyab Kimya Tesisi'ni protesto etti.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Çeşitli illerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar, Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı
Fransa'da Le Pen karşıtı gösteriler artıyor
Fransa'da Le Pen karşıtı gösteriler artıyor

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken anketlerde birinci sırada yer alan aşırı sağ lider Le Pen'e karşı protesto gösterileri şiddet olaylarına sahne oluyor
Hollande'a quot Filistin Devleti'ni tanı quot çağrısı
Hollande'a "Filistin Devleti'ni tanı" çağrısı

Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasının vakti geldiğini belirten 153 Fransız senatör ve milletvekili, Cumhurbaşkanı Hollande'a hitaben yazdıkları bildiride, görev süresi sona ermeden bu görevi yerine getirmesi çağrısında bulundu
Suikasta uğrayan Müslüman avukat için Myanmar'da tören
Suikasta uğrayan Müslüman avukat için Myanmar'da tören

Yangon'da yaklaşık on bin kişinin katılımıyla düzenlenen törene, Myanmar Dışişleri Bakanı Suu Çii de katıldı
Okul kapatan İsrail'e tepki
Okul kapatan İsrail'e tepki

Sur Bahir köyünde bulunan Nahbe'l Esasiyye ilkokulu öğrencileri, İsrail'in, Hamas'ın idaresinde olduğu gerekçesiyle okullarını kapatma kararına tepki gösterdi
Fransa'da sığınmacılara yardım edenler baskı görüyor
Fransa'da sığınmacılara yardım edenler baskı görüyor

Wilson Vatandaş Girişimi Sözcüsü Bouthier, "Fransa’da yetkililerden çok baskı görüyoruz. Çoğu kez yardım dağıtırken engelleniyoruz. Buna anlam veremiyoruz çünkü bu aylardır yaptığımız bir faaliyet" dedi
Libya'da Tobruk güçlerine saldırı
Libya'da Tobruk güçlerine saldırı

Bingazi kentinde TM'ye bağlı güçlere ait bir konvoya düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Poroşenko'dan Kırım'a destek
Poroşenko'dan Kırım'a destek

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, "Rus işgali altındaki Kırım’da vatandaşlarımızı desteksiz bırakmayacağız" dedi
Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında tır kuyruğu
Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

Kapıkule'de 9, Hamzabeylide 7 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Haberler

Bulgaristan'da oy kullanmak artık zorunlu değil
Bulgaristan'da oy kullanmak artık zorunlu değil

Bulgaristan'da Müslüman köyü camisine kavuşacak
Bulgaristan'da Müslüman köyü camisine kavuşacak

Bulgaristan'da DOST Birliği ittifakının ilk seçim zaferi
Bulgaristan'da DOST Birliği ittifakının ilk seçim zaferi

Sınır kapısında 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Sınır kapısında 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Bulgaristan göçmenlerine "Beyanname Doldurun" çağrısı
Bulgaristan göçmenlerine quot Beyanname Doldurun quot çağrısı

Bulgaristan enerji yasağını kaldırdı
Bulgaristan enerji yasağını kaldırdı

Bulgaristan'da seçime doğru “Dost Birliği” koalisyonu kuruldu
Bulgaristan'da seçime doğru Dost Birliği koalisyonu kuruldu

Evzoni sınır kapısı bu akşam açılıyor
Evzoni sınır kapısı bu akşam açılıyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 