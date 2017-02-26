Çin, Bulgaristan demiryollarına talip

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
BulgaristanBaşbakan Ognyan Gerdjikov, dünyanın en büyük tren üreticisi Çin Demiryolu Araçları Şirketi (CRRC) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Luo Chongfu’yu makamında kabul etti.
Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Bakanı Hristo Aleksiev’in de hazır bulunduğu görüşmede Çin şirketinin temsilcileri Bulgaristan’da demiryolu ulaşımına yönelik yatırım yapmak istediklerini ifade ettiler.
Yapılan temaslarda yatırımcılar, Bulgaristan Devlet Demiryolları (BDJ) şirketi ile işbirliği imkanları konusunda ön görüşmeler yaptıklarını açıkladılar. Onlar, Bulgaristan’ın stratejik konumundan dolayı burada CRRC’nin Avrupa’daki tüm müşterilerine hizmet sunacak bir tesis kurması imkanı üzerine de düşünülebileceğini vurguladılar.
Başbakan Gerdjikov, geçici hükümetin temel hedeflerinden birinin ekonomik göstergelerin iyileştirilmesi ve halkın refaha erişmesinin ön koşulu olarak yatırımların atmasına yol açacak iyi bir iş ortamı oluşturulması olduğunun altını çizdi. CRRC’in ülkemize yatırım yapma kararını tebrik eden Başbakan, BDJ ve CRRC arasındaki temasların her iki ülkenin yararına olması yönünde beklentisini dile getirdi.
Kırım’ın Yalta şehrinde bir bilim insanı, Rusya pasaportu almak istemediğinden dolayı FSB’ye çağrıldı.
Moskova'da binlerce kişi iki yıl önce suikaste uğrayan Rus muhalif politikacı Nemtsov’u anmak için biraraya geldi
Dünyanın en büyük tren üreticisi CRRC, Bulgaristan’a yatırım yapmak istiyor
"Casusluk" suçlamasıyla hakkında müebbet hapis cezası verilen Çekya vatandaşı gazeteciye af çıktı
Kudüslü alimlerden İslam dünyasına "Rohingya Müslümanlarını kurtarın" çağrısı
Uluslararası koalisyon güçlerinin Kerkük'e bağlı iki köyde DEAŞ'a yönelik hava saldırısında 7 DEAŞ'lı öldürüldü
Safakes Valilik Binası önünde toplanan yüzlerce kişi, kent sakinlerinin sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle Es-Seyyab Kimya Tesisi'ni protesto etti.
Çeşitli illerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar, Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken anketlerde birinci sırada yer alan aşırı sağ lider Le Pen'e karşı protesto gösterileri şiddet olaylarına sahne oluyor
Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasının vakti geldiğini belirten 153 Fransız senatör ve milletvekili, Cumhurbaşkanı Hollande'a hitaben yazdıkları bildiride, görev süresi sona ermeden bu görevi yerine getirmesi çağrısında bulundu
Yangon'da yaklaşık on bin kişinin katılımıyla düzenlenen törene, Myanmar Dışişleri Bakanı Suu Çii de katıldı
Sur Bahir köyünde bulunan Nahbe'l Esasiyye ilkokulu öğrencileri, İsrail'in, Hamas'ın idaresinde olduğu gerekçesiyle okullarını kapatma kararına tepki gösterdi
Wilson Vatandaş Girişimi Sözcüsü Bouthier, "Fransa’da yetkililerden çok baskı görüyoruz. Çoğu kez yardım dağıtırken engelleniyoruz. Buna anlam veremiyoruz çünkü bu aylardır yaptığımız bir faaliyet" dedi
Bingazi kentinde TM'ye bağlı güçlere ait bir konvoya düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, "Rus işgali altındaki Kırım’da vatandaşlarımızı desteksiz bırakmayacağız" dedi
Kapıkule'de 9, Hamzabeylide 7 kilometrelik tır kuyruğu oluştu