18:53, 26 Şubat 2017 Pazar

Çin, Bulgaristan demiryollarına talip

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

BulgaristanBaşbakan Ognyan Gerdjikov, dünyanın en büyük tren üreticisi Çin Demiryolu Araçları Şirketi (CRRC) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Luo Chongfu’yu makamında kabul etti.

Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Bakanı Hristo Aleksiev’in de hazır bulunduğu görüşmede Çin şirketinin temsilcileri Bulgaristan’da demiryolu ulaşımına yönelik yatırım yapmak istediklerini ifade ettiler.

Yapılan temaslarda yatırımcılar, Bulgaristan Devlet Demiryolları (BDJ) şirketi ile işbirliği imkanları konusunda ön görüşmeler yaptıklarını açıkladılar. Onlar, Bulgaristan’ın stratejik konumundan dolayı burada CRRC’nin Avrupa’daki tüm müşterilerine hizmet sunacak bir tesis kurması imkanı üzerine de düşünülebileceğini vurguladılar.

Başbakan Gerdjikov, geçici hükümetin temel hedeflerinden birinin ekonomik göstergelerin iyileştirilmesi ve halkın refaha erişmesinin ön koşulu olarak yatırımların atmasına yol açacak iyi bir iş ortamı oluşturulması olduğunun altını çizdi. CRRC’in ülkemize yatırım yapma kararını tebrik eden Başbakan, BDJ ve CRRC arasındaki temasların her iki ülkenin yararına olması yönünde beklentisini dile getirdi.