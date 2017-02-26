19:11, 26 Åžubat 2017 Pazar

Binlerce kiÅŸi Moskova'da Nemtsov iÃ§in biraraya geldi





Moskova'da binlerce kiÅŸi iki yÄ±l Ã¶nce suikaste uÄŸrayan Rus muhalif politikacÄ± Nemtsovâ€™u anmak iÃ§in biraraya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Moskova'da binlerce kiÅŸi iki yÄ±l Ã¶nce silahlÄ± suikaste uÄŸrayan Rus muhalif lider ve eski baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ± Boris Nemtsov'u andÄ±. GÃ¶sterinin organizatÃ¶rleri protestolara yaklaÅŸÄ±k 15 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klarken, polis katÄ±lÄ±mcÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± 5 bin olarak aÃ§Ä±kladÄ±. GÃ¶steriler sÄ±kÄ± polis kontrolÃ¼ altÄ±nda yapÄ±ldÄ±. Rus muhalif Boris Nemtsov, 27 Åžubat 2015'da Moskova'da uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± suikast sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. 55 yaÅŸÄ±ndaki Nemtsov, son yÄ±llarda Putin karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere verdiÄŸi destek ve muhalif tutumlarÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yordu.





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