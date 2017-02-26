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Kırım'da bilim adamı FSB'ye çağrıldı
Kırım'da bilim adamı FSB'ye çağrıldı

Kırım’ın Yalta şehrinde bir bilim insanı, Rusya pasaportu almak istemediğinden dolayı FSB’ye çağrıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın Yalta şehrinde ikamet eden ve Rusya pasaportu almayı reddeden bilim insanı Guriy Kornilyev, “görüşme için” Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) çağrıldı.

Kırım İnsan Hakları Grubu’nun bildirdiğine göre Guriy Kornilyev, “27 Şubat saat 10.00’da sıra dışı bir etkinliğim var: “birkaç soruyu yanıtlamak için” Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Akmescit’te (Fedotov sokağı, 27) bulunan sınır kontrol müdürlüğüne çağrıldım. Hangi gerekçe ile çağrıldığımı açıklamadılar ve hatta kendilerini tanıtmadılar. Bana bunun “telefonda görüşülecek bir konu olmadığı” belirtildi” açıklamasında bulundu.

qha'da yer alan habere göre 2014 yılında Kornilyev’in Ukrayna yanlısı tutumunu açıkça sergilediğini bildiren Kırım İnsan Hakları Grubu, Kornilyev’in Kırım’da işgalciler tarafından düzenlenen uluslararası konferansa katılmak üzere Kırım’a gelmesi gereken Rusyalı ve Gümrük Birliği ülkelerindeki meslektaşlarına Kırım’da Rus askerlerinin açık şekilde müdahale ettiğini yazılı şekilde bildirdi. Guriy Kornilyev, Rusya vatandaşlığı edinmeyi reddetti ve Kırım’da kalabilmek için işgalcilerin verdiği ikamet tezkeresini aldı.

Daha önce Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın başkenti Akmescit’te 21 Şubat tarihinde tutuklanan ve bugün 26 Şubat tarihinde serbest bırakılması gereken 10 Kırım Tatarının 4’ünün özgürlüğüne kavuştuğu bildirilmişti.

 



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