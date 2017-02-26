GÃ¼ncelleme: 19:47, 26 Åžubat 2017 Pazar

15 Temmuz'da yaÅŸananlar, dijital kÃ¼tÃ¼phanede anlatÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yeni Åžafak gazetesi, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz darbe giriÅŸimi Ã¶ncesi ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlarÄ±n gelecek iÃ§in kaynak oluÅŸturmasÄ± amacÄ±yla "15 Temmuz Dijital KÃ¼tÃ¼phanesi"ni oluÅŸturdu.

Yeni Åžafak gazetesinin internet sitesinde www.yenisafak.com/15TemmuzÂ Â uzantÄ±sÄ±yla yayÄ±nlanan dijital kÃ¼tÃ¼phanede; metin, fotoÄŸraf, video, harita ve infografikler Ã¼zerinden darbe giriÅŸimine gidilen sÃ¼reÃ§, darbe giriÅŸiminin ilk 48 saatinde dakika dakika neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na ayrÄ±ntÄ±lÄ± ÅŸekilde yer veriliyor.

Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan yaÅŸanan geliÅŸmeler, davalar, ifadeler ve itiraflarÄ±n aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kÃ¼tÃ¼phanede, FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik bilgiler de bulunuyor.

Dijital kÃ¼tÃ¼phanede, darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda kahramanca mÃ¼cadele veren ÅŸehitler iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± metin, fotoÄŸraf ve videolardan oluÅŸan Ã¶zel sayfalar hazÄ±rlanÄ±rken, gaziler ve 15 Temmuz'un sembol isimleriyle yapÄ±lmÄ±ÅŸ rÃ¶portajlar iÃ§in de bir bÃ¶lÃ¼m yer alÄ±yor.

15 Temmuz'un ardÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸen tutuklamalar, davalar, ifadeler, itiraflar, OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal (OHAL) kapsamÄ±nda yayÄ±nlanan Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameler'in de (KHK) kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kÃ¼tÃ¼phanede, farklÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n darbe giriÅŸiminin engellenmesinde verdikleri mÃ¼cadeleye deÄŸiniliyor.

"3 GÃœNDE 500 BÄ°N ZÄ°YARET"

Yeni Åžafak Ä°nternet YazÄ± Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ersin Ã‡elik, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 25 kiÅŸilik bir ekiple yaklaÅŸÄ±k 6 aylÄ±k bir sÃ¼rede dijital kÃ¼tÃ¼phaneyi hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

KÃ¼tÃ¼phaneyi hazÄ±rlamak iÃ§in farklÄ± kaynaklardan ve resmi bilgilerden yararlandÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Ã‡elik, 3 gÃ¼n Ã¶nce aÃ§Ä±lan kÃ¼tÃ¼phaneyi 500 bin kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸini anlattÄ±.

Ã‡elik, "15 Temmuz Dijital KÃ¼tÃ¼phanesi"ne Ã§ok yoÄŸun bir ilgi olduÄŸunu belirterek, "Åžu anda kÃ¼tÃ¼phanenin TÃ¼rkÃ§e bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yayÄ±nlandÄ±. Ä°ngilizce Ã§evirileri de baÅŸladÄ±. En kÄ±sa zamanda Ä°ngilizce de yayÄ±nlanacak. Almanca, ArapÃ§a, RusÃ§a ve FransÄ±zca'ya da Ã§evireceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

15 Temmuz sÃ¼recinin devam ettiÄŸini ve bu sÃ¼reÃ§le ilgili yeni bilgi ve belge ortaya Ã§Ä±ktÄ±kÃ§a kÃ¼tÃ¼phaneye eklediklerini aktaran Ã‡elik, "BÃ¶ylelikle kÃ¼tÃ¼phanemiz sÃ¼rekli gÃ¼ncelleniyor. Biz bu kÃ¼tÃ¼phaneyi; halk iÃ§in, Ã¼niversiteler iÃ§in, gelecek iÃ§in bir kaynak olmasÄ± amacÄ±yla oluÅŸturduk. KÃ¼tÃ¼phane iÃ§in gelen yorumlar Ã§ok olumlu. Hatta CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, dijital kÃ¼tÃ¼phanemizi inceledi ve beÄŸenilerini sundu." ifadelerini kullandÄ±.